Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию

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Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию
  • Reuters

Судьи оценили выступление чемпионки Игр-2018 в 82,02 балла, что является её личным рекордом в нынешнем сезоне. 

Второй стала представительница Японии Каори Сакамото — 76,86 балла. Тройку лидеров замыкает Элизабет Турсынбаева из Казахстана — 75,96 балла.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает четвёртое место с результатом 74,23 балла. Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова располагается на девятом месте — 70,42 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 22 марта.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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