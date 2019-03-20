Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию
- Reuters
Судьи оценили выступление чемпионки Игр-2018 в 82,02 балла, что является её личным рекордом в нынешнем сезоне.
Второй стала представительница Японии Каори Сакамото — 76,86 балла. Тройку лидеров замыкает Элизабет Турсынбаева из Казахстана — 75,96 балла.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает четвёртое место с результатом 74,23 балла. Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова располагается на девятом месте — 70,42 балла.
Произвольную программу спортсменки представят 22 марта.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию соревнований.