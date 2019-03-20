«Догнать россиян уже нереально»: что говорили после мирового рекорда Тарасовой и Морозова на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов убеждены, что набрать большие баллы в короткой программе им удалось благодаря смене проката. По их мнению, нынешний вариант более подходящий и удачный в плане музыки. Кроме того, спортсмены рассказали, почему на них кричал их тренер Максим Траньков и с какими мыслями они будут готовиться к произвольной программе. Пара побила мировой рекорд в первый день чемпионата мира по фигурному катанию в Японии. Как отметил Джон Циммерманн, тренер французской пары Ванесс Джеймс — Моргана Сипре, догнать Тарасову и Морозова уже фактически невозможно.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили мировой рекорд в короткой программе и первыми после смены правил набрали больше 80 баллов.

«Мы довольны сегодняшним прокатом. Сделали всё хорошо, на максимуме, с четвёртыми уровнями. Довольны катанием, обстановкой на льду. Японские болельщики очень тепло приветствовали, были российские флаги. Мы очень рады, что нас так тепло встречали. Хотим сказать огромное спасибо всем, кто пришёл и болел», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Спортсмен также отметил, что побить мировой рекорд помогла смена короткой программы на прошлогоднюю, с которой пара выступала на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Мы работали над всеми элементами больше, чем обычно, и с удовольствием. Нет ничего конкретного, что бы хотели выделить. У нас была другая короткая программа в этом сезоне. Мы выбрали ту, что лучше нам подходит, для чемпионатов Европы и мира. Она лучше в плане музыки и хореографии. Поэтому мы её поменяли, чтобы получить больше баллов. Думаю, что у нас это получилось», — сказал Морозов.

Тарасова добавила, что они старались кататься эмоционально.

«Нам действительно понравилось, чувствовалась поддержка зала, поддержка друг друга. Мы катались друг для друга, для судей, для зрителей. Мы рады и довольны сегодня. Старались катать в полную силу, отдавая эмоции, но в то же время немного сдержанно, потому что завтра ещё прокат», — цитирует фигуристку «Р-Спорт».

Во время проката многие обратили внимание на тренера россиян Максима Транькова: он стал кричать подопечным и стучать по борту катка. Морозов рассказал, что таким образом олимпийский чемпион хотел их «завести».

«Мы как раз мимо него проезжали, он закричал нам, чтобы мы отдали все силы полностью. У нас произошёл эмоциональный взрыв, нас это взбодрило, ведь в концовке нам этого не хватает. Это было прикольно», — сказал фигурист.

Сам Траньков объяснил, почему кричал спортсменам, и рассказал, как строилась подготовка пары к чемпионату мира.

«Это случилось после поддержки, где они немножко подсели. Они не доделали её так широко, как надо, не доехали до борта. Подзажались немножко к концу, стали осторожничать, чтобы не ошибиться. И я им крикнул, чтобы они в дорожке шагов отдали все эмоции, потому что это последний элемент, который запоминается и судьям, и зрителям больше всего. Нам очень помог сбор в Фукуоке. Тренер Нина Мозер смоделировала полностью расписание соревнований чемпионата мира, оно очень сложное. Ребята к чемпионату готовы», — заявил тренер фигуристов.

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Траньков также рассказал, что буквально исполнял программу вместе с Тарасовой и Морозовым. Он отметил, что показанное выступление было именно таким, какого он ждал от учеников.

«Я не скажу, что прямо уж волновался. Первый раз я катал короткую программу вместе со своими спортсменами. Во-первых, я люблю это. Во-вторых, программа не была такой сырой, как на предыдущих турнирах, например на чемпионате Европы. Сегодня это был тот прокат, который я и хотел увидеть. Были, конечно, мелкие детали, требующие доработки. Но в целом сумма за 80 баллов — хорошая. Большое спасибо Мозер, что она подключилась к работе и вернула пару на тот уровень, на котором они были в прошлом сезоне», — добавил Траньков.

Сама Мозер заявила журналистам, что пока её подопечные проделали только половину пути к успеху.

«Да, пока ребята сделали половину задуманного. Главное, завтра в произвольной программе добиться чистых прокатов. А их мы добивались на тренировках. В короткой программе им это удалось. Надеюсь, что в произвольной им удастся то же самое. Я сделала всё, чтобы у ребят на этом чемпионате мира всё получилось», — рассказала специалист.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, что пережила невероятные эмоции от проката Тарасовой и Морозова, и пожелала им не растерять добытое преимущество над соперниками в произвольной программе.

«От проката Володи и Жени у меня до сих пор бьётся сердце. Ребята доставили колоссальные эмоции, выложились на все сто процентов. Я им желаю отпустить все эти эмоции после короткой и на произвольную выйти с чистой головой», — сказала Волосожар.

Джон Циммерманн, тренер французской пары Ванесс Джеймс и Моргана Сипре, считает, что его подопечным уже не удастся догнать Тарасову и Морозова. Они ехали в Японию одними из главных фаворитов, но заняли седьмое место с 68,67 балла.

«Честно говоря, мы все немного в шоке, они были готовы идеально. Реально ли ещё догнать россиян? Нет. Никогда не говори «нет», но... 81 балл. Нет, это вряд ли случится. Не думаю, что мировой рекорд мог повлиять на Джеймс и Сипре. Они были готовы, а если они знают, что готовы, то понимают, что могут конкурировать с Евгенией и Владимиром. Не думаю, что они были сконцентрированы на соперниках», — сказал Циммерманн «Спорт-Экспрессу».