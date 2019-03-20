Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ в Японии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на проходящем в Японии чемпионате мира.

Пара набрала 81,21 балла. Предыдущее достижение установили на этом же соревновании китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун, набрав 79,24 балла. Ранее тренер Нина Мозер высказалась по поводу выступления Евгении Медведевой на чемпионате мира.