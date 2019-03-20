Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ в Японии

Короткая ссылка
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на проходящем в Японии чемпионате мира.

Пара набрала 81,21 балла.

Предыдущее достижение установили на этом же соревновании китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун, набрав 79,24 балла.

Ранее тренер Нина Мозер высказалась по поводу выступления Евгении Медведевой на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить