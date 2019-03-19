Мозер объяснила, почему голосовала за попадание Медведевой на ЧМ по фигурному катанию

Тренер Нина Мозер объяснила, почему голосовала за Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву при выборе состава на чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.

«Для меня критерий был определён — едет тот, кто победит в финале Кубка России. Знаете, я ездила в команде на множество соревнований, видела обеих девочек в бою, не только на чемпионате мира и Европы, но и на этапах Гран-при. Поэтому, когда меня спросили, а за кого я, сразу сказала, что за Женю Медведеву», — сказала специалист на YouTube-канале «Игра в тело».

При этом Мозер не смогла ответить, выбрала ли бы она Туктамышеву в случае её победы в финале Кубка России, так как она изначально симпатизировала больше Медведевой.

«Женя мне больше нравится по коньку, ногам, техническим аспектам. У Лизы очень качественные, хорошие прыжки, но мне не совсем другие у неё вещи нравятся по исполнению. Тем не менее у неё высокие, хорошие прыжки и наличие тройного акселя… Очень сложная ситуация», — добавила Мозер.

Чемпионат мира 2019 года стартует в Сайтаме 20 марта. Фигуристки представят свою короткую программу в первый день соревнований. Произвольную программу спортсменки откатают 22 марта.

Ранее сообщалось, что Наталья Забияко и Александр Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме.