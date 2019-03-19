Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме

В японской Сайтаме состоялась жеребьёвка стартовых номеров в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года.

Первыми из представителей России на лёд выйдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — они будут выступать 15-ми. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят 17-ми, а Наталья Забияко и Александр Энберт получили последний, 19-й стартовый номер.

Короткую программу спортивные пары представят 20 марта.

Ранее стало известно, что Алина Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию.