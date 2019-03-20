«Преодолевать страхи»: о чём говорили Загитова, Медведева и другие фигуристки после короткой программы на ЧМ в Японии

Россиянка Алина Загитова, лидирующая после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме, осталась довольна своим выступлением. Она призналась, что у неё не всё получалось во время тренировок, однако с волнением ей помог справиться тренерский штаб. Занимающая четвёртую промежуточную позицию Евгения Медведева заявила, что преодолела психологический барьер и готова к новым достижениям.

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Судьи высоко оценили её безупречное выступление, что вылилось в суммарные 82,02 балла и сразу два новых рекорда — личный в целом и мировой в компонентах.

Россиянка осталась довольна своим прокатом, однако призналась, что на тренировках чувствовала себя менее уверенно из-за волнения, справиться с которым ей помогла её команда.

«Спасибо большое моим тренерам за то, что меня терпят. Они меня правильно настроили, и я сумела показать этот результат. Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие, поэтому всё получалось. Не буду говорить, что сказала мне Этери Георгиевна после проката. Это секрет. После оценок я чуть-чуть порадовалась — и всё. Сейчас настраиваюсь на произвольную программу», — заявила Загитова.

Россиянка не раз признавалась в тёплых чувствах к Японии, и болельщики всегда отвечали ей взаимностью. Исключением не стало и нынешнее выступление, несмотря на то, что олимпийская чемпионка 2018 года является прямой конкуренткой местных спортсменок.

«В каждой стране болеют по-разному. Не скажу, что Россия и Япония отличаются, хотя здесь любят фигурное катание всем сердцем. Поклонники ждут на улице, когда ты выйдешь из номера, это очень приятно. Когда даёшь автограф, то видишь, как у них трясутся руки. Даже приходится их успокаивать», — рассказала Загитова.

Что касается короткой программы, которую фигуристки продемонстрируют уже в пятницу, то, по словам Загитовой, она рассчитывает расслабиться и показать всё, на что способна.

«Я очень быстро забываю и хорошие прокаты, и плохие. После каждого старта у меня начинается новая работа. Мы просто смотрим, какие элементы хуже всего получаются и исправляем ошибки», — добавила олимпийская чемпионка.

Загитова опередила идущую на втором месте японку Каори Сакамото более чем на пять баллов. Триумфатор Чемпионата четырёх континентов 2018 года заявила, что сделала всё от неё зависящее.

«Чувствую, что полностью выложилась во время своего выступления. Разумеется, моя главная цель — победа на чемпионате мира, однако в то же время я не должна совершать ошибок в произвольной программе, а это придаст мне дополнительную мотивацию», — приводит слова фигуристки The Japan Times.

Тройку лидеров замкнула казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева. Комментируя свой прокат, она отметила, что ей удалось почувствовать «спокойствие и уверенность» и что она попытается сделать то же самое в пятницу.

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«Довольна своим прокатом. Я люблю Японию. Публика, лёд — всё было отлично. Но мне необходимо забыть сегодняшний день и готовиться к следующему старту», — сказала она.

В шаге от пьедестала остановилась ещё одна россиянка — Евгения Медведева. Она менее двух баллов уступила Турсынбаевой и сохранила шансы на медаль первенства планеты. Спортсменка также была удовлетворена своим выступлением, так как ей удалось выполнить программу без серьёзных ошибок.

«Все знают, что этот сезон для меня был сложным с моральной точки зрения. Отобраться на чемпионат мира было тяжелее, чем на нём выступать. Но раз я здесь, значит достойна, значит уже достигла многого. Поэтому сейчас просто выступаю для себя, для своих родных, для публики и в какой-то степени — для истории фигурного катания. Хочется двигаться намного дальше вперёд и учить сложные элементы», — рассказала Медведева.

Кроме того, россиянка добавила, что на тренировках ей удавалось лучше выполнить свою программу, однако она рассчитывает полностью раскрыться к произвольной.

«Я очень скучала по позитивным эмоциям после проката. Я выходила сегодня на старт, чтобы, несмотря ни на что, откататься хорошо. С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это поднадоело. Да, выходила преодолевать себя, свои страхи.

Довольна тем, что без грубых ошибок откаталась. Помарки были, но, как говорит Джейсон Браун, когда меня успокаивает, — step by step. Так что сегодня я сделала ещё один шаг вперёд», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Софья Самодурова сумела занять лишь девятое место, однако она всё ещё сохраняет шансы на медаль. Россиянка положительно оценила свой прокат, однако, по её мнению, оценки судей могли быть выше.

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«Волнение присутствовало, но, как только заиграла музыка, получилось прийти в себя. Всё было сделано на высшем уровне, как я и хотела. Думаю мой четверной сальхов становится лучше и стабильнее. Здесь я его приземляла на каждой тренировке. Мне нужно просто меньше о нём думать», — сказала Самодурова в эфире «Матч ТВ».

По словам фигуристки, ей удалось абстрагироваться от предыдущих результатов, однако полностью расслабиться пока не удаётся.

«Понимаю, что для лучшего результата мне нужно кататься более раскрепощённо, стремиться к чему-то новому. Чемпионат мира для меня — просто старт, один из тех, на которых выступаю в сезоне. Но волнения здесь было больше, чем на первенстве Европы», — заключила Самодурова.

Одна из главных надежд японских болельщиков и лидер нынешнего сезона Рика Кихиру не сумела исполнить свой коронный тройной аксель и потеряла часть баллов. В итоге она стала седьмой после короткой программы.

«Я была слишком сильно сконцентрирована на самой себе. Возможно, мне стоило больше смотреть на трибуны, которые сегодня были полностью заполнены. Казалось, что между мной и льдом не было связи, поэтому я должна буду исправиться в ближайшие дни», — заявила японка.