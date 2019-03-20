Фигуристка Загитова поделилась мнением о болельщиках в Японии

Россиянка Алина Загитова высказала мнение о поддержке болельщиков на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«В каждой стране болеют по-разному. Не скажу, что Россия отличается от Японии, хотя здесь очень любят фигурное катание, прямо всем сердцем. Болельщики на улице ждут, когда ты выйдешь из номера, это очень приятно. Когда даёшь автограф, то видишь, как у японцев трясутся руки. Приходится им говорить: «Спокойно-спокойно, всё хорошо». Здесь любят фигурное катание, и этим всё сказано», — рассказала Загитова.

Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве в Сайтаме, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.

Ранее Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась перед прокатом короткой программы на ЧМ.