Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась перед прокатом короткой программы на ЧМ

Короткая ссылка
Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась перед прокатом короткой программы на ЧМ

    «Прокатом я довольна. Японская публика очень тепло встречала, мне очень нравится выступать в Японии, потому что здесь всегда очень тепло поддерживают», — рассказала Загитова.

    Она отметила, что на тренировках у неё многие элементы получались не так, как она хотела, из-за чего она сильно нервничала.

    «Мне очень помогли тренеры, спасибо им большое за то, что они меня терпят. Они меня настроили правильно, и я смогла показать лучший результат в сезоне», — добавила 16-летняя фигуристка.

    Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.

    Ранее сообщалось, что Загитова выступит предпоследней в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить