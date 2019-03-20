Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась перед прокатом короткой программы на ЧМ
«Прокатом я довольна. Японская публика очень тепло встречала, мне очень нравится выступать в Японии, потому что здесь всегда очень тепло поддерживают», — рассказала Загитова.
Она отметила, что на тренировках у неё многие элементы получались не так, как она хотела, из-за чего она сильно нервничала.
«Мне очень помогли тренеры, спасибо им большое за то, что они меня терпят. Они меня настроили правильно, и я смогла показать лучший результат в сезоне», — добавила 16-летняя фигуристка.
Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.
Ранее сообщалось, что Загитова выступит предпоследней в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию.