Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась перед прокатом короткой программы на ЧМ

Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Прокатом я довольна. Японская публика очень тепло встречала, мне очень нравится выступать в Японии, потому что здесь всегда очень тепло поддерживают», — рассказала Загитова.

Она отметила, что на тренировках у неё многие элементы получались не так, как она хотела, из-за чего она сильно нервничала.

«Мне очень помогли тренеры, спасибо им большое за то, что они меня терпят. Они меня настроили правильно, и я смогла показать лучший результат в сезоне», — добавила 16-летняя фигуристка.

Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит предпоследней в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию.