Медведева рада, что откатала короткую программу на ЧМ без серьёзных ошибок

Россиянка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Разные эмоции были, я четвёртая. Эмоции положительные, это хорошо. Цель была завершить программу с положительными эмоциями, и это удалось. Я сомневалась в каскаде, который мне плохо удался, но рада, что завершила программу без серьёзных ошибок», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Двукратная чемпионка мира по итогам своего проката на мировом первенстве 2019 года набрала 74,23 балла и заняла четвёртое место.

Произвольную программу спортсменки представят 22 марта.

Ранее Софья Самодурова оценила своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме.