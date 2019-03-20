Медведева рада, что откатала короткую программу на ЧМ без серьёзных ошибок
- Reuters
«Разные эмоции были, я четвёртая. Эмоции положительные, это хорошо. Цель была завершить программу с положительными эмоциями, и это удалось. Я сомневалась в каскаде, который мне плохо удался, но рада, что завершила программу без серьёзных ошибок», — приводит слова Медведевой РИА Новости.
Двукратная чемпионка мира по итогам своего проката на мировом первенстве 2019 года набрала 74,23 балла и заняла четвёртое место.
Произвольную программу спортсменки представят 22 марта.
Ранее Софья Самодурова оценила своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме.