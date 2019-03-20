Попытка Самарина, дебют Лазукина, прогресс Степановой и Букина: что покажут россияне в мужском катании и танцах на ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме продолжится соревнованиями в мужском одиночном катании и танцах на льду. Сборную России в этих двух дисциплинах представят Александр Самарин, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, а также танцоры Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Наибольшие шансы на медали — у обоих танцевальных дуэтов, в то время как одиночкам в первую очередь нужно сохранить три квоты на будущий турнир в Монреале.

Загадка Ханю

Как и год назад перед Олимпиадой, главной загадкой чемпионата мира в Сайтаме является грядущее выступление Юдзуру Ханю. У японского фигуриста, которого можно смело называть гением фигурного катания, вновь был скомканный из-за травмы сезон. В прошлый раз ему удалось всё преодолеть и завоевать второе олимпийское золото. Повторить этот номер и оставить соперников ни с чем будет гораздо труднее.

Пока что можно смело утверждать, что Ханю точно примет участие в чемпионате мира. На первых тренировках он исполнил три самых простых четверных прыжка и тройной аксель, так что его даже можно записывать в претенденты на медали. Технически Ханю вернулся на свой минимально допустимый уровень, теперь ему осталось только поразить судей новой порцией магии, на которую способен только он.

В случае неудачи его наверняка обгонят Сёма Уно и Натан Чен. Оба владеют четверным флипом, а американец к тому же — четверным лутцем. В их персональной дуэли Чен выглядит явным фаворитом, тем более что Уно периодически беспокоит травма лодыжки.

Однако за японца будут родные трибуны и настойчивое желание выйти наконец-то из тени других фигуристов. В это сложно поверить, но до сих пор у Уно нет побед на турнирах с участием лучших спортсменов планеты. Именно сейчас для него настал момент показать всем свой максимум.

Российским фигуристам подвинуть эту компанию на пьедестале почёта будет очень сложно. Определённый шанс мог бы иметь Максим Ковтун при условии, что он от начала до конца исполнит свои весьма симпатичные программы. Однако в последний момент чемпион России снялся в пользу Андрея Лазукина, дебютирующего на чемпионате мира. Увы, но рокировка будет неравноценной. Программы 21-летнего тольяттинца при всём желании не позволяют надеяться на попадание в первую восьмёрку, в которой Ковтун оказался бы с большой долей вероятности.

Александр Самарин конкурировать с Уно и Ченом в плане техники тоже не может, но всё-таки только он во всём мире качественно исполняет каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, который на данный момент является самым дорогим прыжковым элементом.

Исполнив эту комбинацию, Самарин если не поборется за медали, то хотя бы заявит о себе на будущее, когда в его арсенале появится и стабильный четверной флип. Впрочем, в первую очередь ему нужно отойти от неудачного выступления на Универсиаде, которое не принесло ему никаких положительных эмоций.

Третьим участником от России станет Михаил Коляда, выигравший бронзу на постолимпийском чемпионате мира. Сейчас ни его контент, ни форма не позволяют надеяться на повторение успеха. Всё, чего от него можно ожидать, — это двух чистых прокатов, с которыми он займёт место как можно ближе к Самарину. Коляда сейчас должен сыграть как командный боец и постараться сохранить для России три квоты на будущий турнир, а для этого ему достаточно просто избегать лишнего риска.

Борьба за всё, кроме золота

Если в парном катании золото почти уплыло из рук французов, то в танцах на льду фигуристам из этой страны оно уже обеспечено. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон давно борются не с соперниками, а с мировыми рекордами, упорно приближаясь к максимальной математически возможной оценке за свои прокаты.

В их случае уже должно быть всё равно, кто выступает рядом и что показывает. У Пападакис и Сизерона нет Тессы Вирту и Скотта Мойра, которые могли бы их остановить, так что французы практически наверняка обойдут канадцев по количеству мировых титулов и одержат четвёртую победу.

Как обычно, борьба за серебро и бронзу будет гораздо более увлекательней для сторонних болельщиков, чем за золото. Причём пул претендентов на остальные медали увеличился благодаря последнему чемпионату Европы. Александра Степанова и Иван Букин в одночасье перестали быть второй российской парой и стали первой. И дело тут не только в досадных ошибках Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, допущенных в Минске.

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И своим ритм-танцем, и произвольной программой Степанова и Букин показали, что если судьи хотя бы воздерживаются от придирок, то их артистизм и не самая простая техника могут приносить высокие баллы. Чемпионат Европы должен стать для них трамплином в следующую по силе лигу, выступить в которой нужно уже прямо сейчас. Российские танцоры не выигрывали медалей уже шесть лет — бронза Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва в 2013 году может стать единственной за целое десятилетие, если в Сайтаме никто не поднимется на пьедестал почёта.

При этом Синицина и Кацалапов вовсе не превратились в аутсайдеров, которые должны подвинуться. И если они отыграются, то это не должно никого удивлять — такую опытную пару одна неудача не сломит, а только подхлестнёт. Ещё до Нового года подопечные Александра Жулина достаточно утвердились в глазах судей, чтобы на фоне североамериканских дуэтов смотреться не хуже. А именно с ними в первую очередь надо соперничать, а не с соотечественниками.

Из действующих представителей США и Канады сейчас выделяются Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Победа в финале Гран-при говорит о том, что дуэт полностью заменил собой Майю и Алекса Шибутани, бронзовых призёров прошлой Олимпиады. Но и они могут ошибаться, что наглядно показал последний чемпионат четырёх континентов. Тогда американский дуэт, набравший фантастические баллы в первый день, закончил турнир вне призовой тройки.