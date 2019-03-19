Фигурист Ханю рассказал о своей готовности к чемпионату мира

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю, восстанавливающийся после травмы, рассказал, готов ли он к выступлению на домашнем чемпионате мира 2019 года.

«Возможно, я восстановился не на 100%, но готов к турниру. Передо мной всегда стоит цель победить, но нужно не только обыграть соперника, но и преодолеть себя. Я с нетерпением жду начала соревнований», — приводит слова Ханю Kyodo.

24-летний спортсмен получил травму лодыжки на этапе серии Гран-при в России и был вынужден сняться с финала Гран-при, а также с чемпионата Японии.

Мировое первенство 2019 года стартует в Саитаме 20 марта. Фигуристы представят короткую программу во второй день соревнований. Произвольную программу спортсмены откатают 23 марта.

Как сообщалось ранее, Евгения Медведева рассказала, что настроена на борьбу на мировом первенстве 2019 года в японской Саитаме.