«Помарки не сыграли роли в борьбе за золото»: как российские пары отреагировали на медали ЧМ по фигурному катанию

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевавшие серебро чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, считают, что две помарки в произвольной программе не повлияли на итог борьбы за золото. С ними согласился и тренер Максим Траньков. Он подчеркнул, что победители ЧМ Суй Вэньцзин и Хань Кун «практически непобедимы», если сами не допускают ошибок. Занявшие третье место Наталья Забияко и Александр Энберт признались, что довольны своим результатом. Для них бронза Сайтамы — первая медаль первенства планеты.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов во второй раз подряд стали серебряными призёрами чемпионата мира. Они были лидерами после короткой программы, но китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Кун набрала на восемь очков больше в произвольном прокате и завоевала золото. Тарасова после соревнований отметила, что, несмотря на недочёты, свой итоговый результат российская пара считает успешным.

«Мы довольны произвольной программой. Рады, что у нас получилось откатать обе программы хорошо. В произвольной были небольшие помарки, но они не сыграли значимой роли в борьбе за золото. Мы всё равно рады второму месту и тому, что получилось сделать все элементы», — сказала Тарасова.

Морозов согласился с партнёршей и добавил, что о соперничестве с китайцами старался не думать, концентрируясь только на своём выступлении.

«Сегодня действительно была интересная и сложная борьба. Хочу поздравить все пары, которые оказались на подиуме. Это был замечательный чемпионат мира. Спасибо организаторам — нам очень понравилось здесь выступать. В целом мы довольны сегодняшним днём. Мы не думаем о других парах. Знаем, на что способны сами, и фокусируемся на своих программах. Мы просто катаемся, не думая о давлении и нервах. Стараемся выполнять элемент за элементом. Мы пытаемся быть расслабленными во время проката, и сегодня, кажется, это получилось», — сказал фигурист.

Пара считает удачным сотрудничество со своим тренером, бывшим фигуристом Максимом Траньковым.

«Сотрудничество хорошее, нам нравится. Но по поводу планов не будем раскрывать карты. Глобальных перемен не планируем. Встретимся — поговорим. Всё будет хорошо», — цитирует Морозова РИА Новости.

Сам двукратный олимпийский чемпион заявил, что не до конца справился с обязанностями наставника, но готов продолжать работать тренером дальше.

«Это решение будет приниматься по окончании сезона — впереди ещё командный чемпионат мира. Сезон мы доработаем, как я и обещал. Не больно-то я справился... Вместе будем решать, с Ниной Мозер. Уверенность у меня есть во всём, я знаю: могу что угодно делать. Будем решать. Пока я не думал на эту тему, мне очень сложно говорить. Опять же — есть Нина Михайловна, она свои мысли выскажет. Команда называется Mozerteam, а не «Траньков ОПГ». Один я не буду заниматься этой парой: для этого у меня нет ни сил, ни квалификации», — добавил бывший фигурист.

😍 Emotional on both sides of the board as Evgenia Tarasova and Vladimir Morozov skate a new season's best to take the lead with only one Pair to go !#WorldFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/jVGJ9SOkCk — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 21 марта 2019 г.

Траньков заявил, что серебряная медаль для его подопечных — успех, так как пара наконец смогла ровно откатать обе программы, что в этом сезоне было проблематично.

«Не знаю, могли ли выступить лучше, потому что ребята приучили нас к тому, что они не очень устойчивы психологически. После больших успехов в коротком прокате они проваливали произвольный, а если проваливали короткий, то вылезали за счёт произвольного. То, что ребята сегодня сделали, я считаю большой победой для них. Они показали, что могут бороться. Сегодня катания практически не было — была борьба за элементы. Но хотя бы я увидел эту борьбу, и теперь должно поменяться очень многое. Им надо понять, что они способны конкурировать с лучшими парами в мире. Китайцы на сегодняшний день, если чисто катаются, практически непобедимы. Но и у них есть слабые места, которыми можно воспользоваться в нужный момент», — отметил Траньков.

Российская пара Наталья Забияко — Александр Энберт заняла третье место. Для фигуристов бронзовые награды стали первыми в карьере на чемпионатах мира. Они тоже были рады своему результату.

«Мы довольны прокатом и тем, как прошёл этот чемпионат мира. Мы были расстроенны, что пропустили чемпионат Европы, но нас это даже немного разозлило. Мы стали готовиться ещё усерднее, и сегодня это помогло. Мы счастливы, потому что сделали всё что могли и сделали это классно. О чужих оценках мы ничего не знали: я просто закрывала уши, чтобы не слышать их», — рассказала Забияко.

Энберт назвал свой произвольный прокат на чемпионате мира под музыку Игоря Крутого лучшим в этом сезоне и признался, что, в отличие от партнёрши, не беспокоился по поводу чужих оценок.

«Я видел оценки. Но ни для кого не новость, что на чемпионате мира все катаются отлично, поэтому нужно быть готовым к своей программе. Если честно, то на меня результаты соперников не влияют. Мы сделали всё на тренировках, сделали всё на соревнованиях, получили отличные эмоции от этого. Мы прибавили в скорости, в чистоте элементов. На Гран-при были чистые, хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций. У всех свои проблемы. Мы идём и делаем всё, что от нас зависит», — сказал фигурист.

Шестое место на дебютном чемпионате мира заняла пара Тамары Москвиной Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Фигуристы признались, что им было очень сложно соответствовать уровню соревнований.

«В какие-то минуты нам не верилось, что мы находимся здесь, что мы переживаем эти эмоции. Мы трудимся ради таких минут. Это эмоции победы, преодоления самих себя. В эти семь-восемь минут видна лишь верхушка айсберга и не видна вся работа, которую спортсмены проделали до выступлений. Самое сложное здесь — это держаться и нарабатывать определённый авторитет, его можно создавать только на таких соревнованиях. Мы соревновались с парами, у которых больше опыта. Которые не просто участвовали в Олимпийских играх, а имеют опыт побед на больших соревнованиях. Самое сложное — это соответствовать уровню этих соревнований», — признался Козловский.

Наставник фигуристов Тамара Москвина уверена, что в будущем Бойкова и Козловский смогут попасть на олимпийский пьедестал.

«Японцы всегда были нашими поклонниками, они всегда любили российское фигурное катание. И мы готовили такие программы, чтобы их порадовать. Теперь надо сформировать свой стиль, чтобы пара отличалась, чтобы фамилии фигуристов произносили безошибочно. Сейчас нам надо создать такую уверенность, чтобы публика готовила их и гнала на пьедестал Олимпийских игр», — сказала тренер.