«Это была проверка на прочность»: что говорили российские танцоры на льду после чемпионата мира в Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов счастливы, что смогли выиграть серебро в танцах на льду на чемпионате мира. Об этом спортсмены заявили после соревнований в японской Сайтаме. Впрочем, они отметили, что в будущем намерены завоевать золото. При этом Кацалапов и Синицина признались, что решение выступать вместе далось им непросто. В то же время Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвёртое место на ЧМ и считающие, что показали свой максимум на данный момент, немного покритиковали организаторов.

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призёрами чемпионата мира по фигурному катанию, уступив только французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. После выступления российские спортсмены признались, что довольны результатом, однако в будущем рассчитывают завоевать золотые медали.

«Мы абсолютно счастливы, турнир для нас прошёл хорошо. Мы много к нему готовились, терпели, работали. Труд даёт свои плоды, их мы можем сейчас ощущать на своей шее. Конечно, мы не будем очень много радоваться. Хотя я и сказал, что мы счастливы, но в спорте есть только одна медаль, и она золотая. Поэтому мы будем больше работать. Мы на правильном пути. Спасибо огромное всей нашей команде тренеров, нашим родителям, моей партнёрше и японским зрителям, которые безумно нас поддерживали эти два дня. Кататься было одно удовольствие», — рассказал Кацалапов на пресс-конференции.

Пять лет назад Синицина и Кацалапов выступали на чемпионате мира в Сайтаме, но тогда у них были другие партнёры и они остались без медалей.

«Решение начать выступать с Викторией далось тяжело. Мы проделали долгий путь, но сейчас он начинается заново. Первые годы нам не давали покоя амбиции, мы ещё не знали друг друга хорошо, хотя надо знать партнёра так же, как самого себя. Теперь же нам не всегда нужно говорить, чтобы понять друг друга», — отметил Кацалапов.

«В первый год я очень боялась начать этот путь. Но когда мы начали тренироваться вместе и взялись за руки, мы стали одним целым и шли только вперёд, преодолевали препятствия, поднимались после падений. Никогда не было чувства, что хотим сдаться, и это не пропало до сих пор. Очень хочется работать дальше», — призналась Синицина.

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Фигурист рассказал, что в день произвольного танца ему пришлось спать шесть часов на катке, ожидая выхода на лёд.

«Отвлекаться было невозможно на что-то, потому что был очень трудный, длинный день. Это был самый долгий день в моей жизни. Пришлось шесть часов спать на полу на катке, ждать произвольной программы. Мы счастливы, что мы справились. Это была проверка на прочность для всех ребят. Все катались чисто и достойно. Мы счастливы, что доборолись и смогли откатать чисто. Счастливы, что на пьедестале чемпионата мира и что этот сезон получился не безошибочным, но с удачным завершением», — цитирует Кацалапова РИА Новости.

В будущем Синицина и Кацалапов рассчитывают всё-таки догнать французский дуэт, выигравший свой четвёртый титул чемпионов мира с отрывом в 11 баллов.

«Они просто великолепны, они уже иконы танцев на льду. Все смотрят на них и учатся. Это действительно здорово — быть с ними на одной площадке и соревноваться. Мы надеемся догнать их, такой будет цель на следующий сезон. Мы делаем то же, что и все: смотрим, учимся и пытаемся», — сказал фигурист.

Четвёртое место в танцах на льду занял ещё один российский дуэт Александра Степанова — Иван Букин. Они шли третьими после ритм-танца, а потому были расстроены из-за упущенной медали.

«Нам хочется, чтобы захватывала каждая программа, особенно на чемпионате мира. Борьба была необычная для нас, мы никогда так близко к подиуму не стояли. Мы расстроены немного, но это огромный, безумный опыт. Но мы сделали свой максимум. Что впереди? В этом сезоне показывали пасодобль-танго, многим зрителям не сразу было понятно — у всех танго, а у нас что-то особенное. Но это красиво, мы хотим чем-то удивлять», — сказала Степанова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Букин напоследок немного покритиковал организаторов за то, что на соревнования приходилось долго добираться из гостиницы.

«Программы стали более целостными, нет порезанных сцен. А насчет изменений — если что-то интересное выскочит, мы обязательно вставим в программу. Да, есть небольшое расстройство, но умение находить плюсы в спорте и в жизни — это очень важно. Вообще, спасибо большое организаторам за полученный опыт. Так составлено расписание и так расположены отели, что мы два дня почти не могли доехать домой. Ехать полтора часа в автобусе — это закалка, проверили себя и в этом смысле», — сказал фигурист.