Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

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Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на чемпионат мира 2020 года по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.
Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро соревнований, а Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми.

Таким образом, сумма мест российских танцоров меньше 13, что позволяет на следующем мировом первенстве выступить трём парам от России.

Чемпионат мира 2020 года состоится в канадском Монреале.

Ранее французы Пападакис и Сизерон установили два мировых рекорда на ЧМ по фигурному катанию.

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