Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на чемпионат мира 2020 года по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.

© Александр Вильф

РИА Новости

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро соревнований, а Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми. Таким образом, сумма мест российских танцоров меньше 13, что позволяет на следующем мировом первенстве выступить трём парам от России. Чемпионат мира 2020 года состоится в канадском Монреале. Ранее французы Пападакис и Сизерон установили два мировых рекорда на ЧМ по фигурному катанию.