Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020
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- РИА Новости
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро соревнований, а Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми.
Таким образом, сумма мест российских танцоров меньше 13, что позволяет на следующем мировом первенстве выступить трём парам от России.
Чемпионат мира 2020 года состоится в канадском Монреале.
Ранее французы Пападакис и Сизерон установили два мировых рекорда на ЧМ по фигурному катанию.