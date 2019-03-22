Вновь в фаворитах: Загитова и Медведева борются за медали ЧМ в произвольной программе

В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Третий соревновательный день закрывается произвольной программой девушек. По итогам короткого проката лидерство удерживает Алина Загитова. Фаворитка турнира японка Рики Кихира уступает ей более 11 баллов. Шансы на медаль сохраняет и Евгения Медведева, которой предстоит открывать сильнейшую группу. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости