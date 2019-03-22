Вновь в фаворитах: Загитова и Медведева борются за медали ЧМ в произвольной программе
- РИА Новости
-
22 марта 2019
Медведева на льду!
-
Пока спортсменки разбираются, публике представляют почётных гостей соревнований. Среди них — президент ISU Ян Дейкема.
-
На этом завершается выступление предпоследней шестёрки фигуристок. На разминку выходят оставшиеся девушки. Совсем скоро наступит развязка.
-
Фигуристка не справилась с волнением и упала во время исполнения тройного акселя, с которыми у неё возникали проблемы и на тренировках. Однако ей удалось взять себя в руки и чисто отработать оставшуюся часть программы. Совокупная сложность элементов позволила ей занять первое место. В её активе 223,49 балла.
-
Ледовый дворец оглашается овациями — со своей программой выступает Рика Кихира. Японка попытается реабилитироваться, ведь на предыдущей стадии турнира у неё седьмое место.
-
На лёд вышла ближайшая конкурентка Самодуровой после короткой программы — японка Сатоко Мияхара. Она также допустила ошибку на последнем каскаде, однако судьи были к ней благосклонны. С 215,95 балла она заняла предварительное первое место.
-
Чемпионка Европы уверенно выполнила все элементы, за исключением последнего каскада. Она заняла вторую строчку с 208,58 балла. Софья явно расстроена, однако старается не подавать вида. В целом она может записать себе этот прокат в актив.
-
А вот и первая из россиянок — Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина выступит под саундтрек из кинофильма «Бурлеск».
-
Следующей свою программу представила немка Николь Шотт. Ей удалось избежать серьёзных ошибок, однако она стала лишь седьмой.
-
Красивый номер оценили не только зрители, аплодировавшие Теннелл стоя, но и судьи. Она стала промежуточным лидером с 213,47 балла.
- Попытка Самарина, дебют Лазукина, прогресс Степановой и Букина: что покажут россияне в мужском катании и танцах на ЧМ
- «Ты уделяешь мне слишком много внимания»: что известно о конфликте между Туктамышевой и Погорилой
- Серебро Тарасовой и Морозова, бронза Забияко и Энберта: российские пары впервые с 2005-го выиграли две медали на ЧМ
- «Помарки не сыграли роли в борьбе за золото»: как российские пары отреагировали на медали ЧМ по фигурному катанию
- Лидерство Чена, слабое выступление Коляды и неудача Самарина: как фигуристы откатали короткую программу на ЧМ в Японии