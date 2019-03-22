Вновь в фаворитах: Загитова и Медведева борются за медали ЧМ в произвольной программе

Короткая ссылка
Полина Стаменкович
В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Третий соревновательный день закрывается произвольной программой девушек. По итогам короткого проката лидерство удерживает Алина Загитова. Фаворитка турнира японка Рики Кихира уступает ей более 11 баллов. Шансы на медаль сохраняет и Евгения Медведева, которой предстоит открывать сильнейшую группу. RT ведёт текстовую трансляцию.
Вновь в фаворитах: Загитова и Медведева борются за медали ЧМ в произвольной программе
  • РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 22 марта 2019

    Медведева на льду! 

  • Пока спортсменки разбираются, публике представляют почётных гостей соревнований. Среди них — президент ISU Ян Дейкема.

  • На этом завершается выступление предпоследней шестёрки фигуристок. На разминку выходят оставшиеся девушки. Совсем скоро наступит развязка.

  • Фигуристка не справилась с волнением и упала во время исполнения тройного акселя, с которыми у неё возникали проблемы и на тренировках. Однако ей удалось взять себя в руки и чисто отработать оставшуюся часть программы. Совокупная сложность элементов позволила ей занять первое место. В её активе 223,49 балла.

  • Ледовый дворец оглашается овациями — со своей программой выступает Рика Кихира. Японка попытается реабилитироваться, ведь на предыдущей стадии турнира у неё седьмое место.

  • На лёд вышла ближайшая конкурентка Самодуровой после короткой программы — японка Сатоко Мияхара. Она также допустила ошибку на последнем каскаде, однако судьи были к ней благосклонны. С 215,95 балла она заняла предварительное первое место. 

  • Чемпионка Европы уверенно выполнила все элементы, за исключением последнего каскада. Она заняла вторую строчку с 208,58 балла. Софья явно расстроена, однако старается не подавать вида. В целом она может записать себе этот прокат в актив.

  • А вот и первая из россиянок — Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина выступит под саундтрек из кинофильма «Бурлеск».

  • Следующей свою программу представила немка Николь Шотт. Ей удалось избежать серьёзных ошибок, однако она стала лишь седьмой.

  • Красивый номер оценили не только зрители, аплодировавшие Теннелл стоя, но и судьи. Она стала промежуточным лидером с 213,47 балла.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить