Впервые за десятилетие: танцоры Синицина и Кацалапов стали серебряными призёрами ЧМ по фигурному катанию

Танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Для российских дуэтов этот результат стал лучшим за последние десять лет. Победу в четвёртый раз одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, бронзовыми призёрами стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Ещё один российский дуэт, Александра Степанова — Иван Букин, занял четвёртое место и принёс команде третью квоту на следующий чемпионат мира.

Ритм-танец чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме оставил двоякое впечатление. С одной стороны, разом была убита интрига относительно победителей соревнований. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон сразу завладели гигантским преимуществом в четыре с половиной балла. Это в других дисциплинах такой отрыв ещё ничего не значит с точки зрения финального распределения медалей, а в танцах, тем более, когда речь заходит о серебряных призёрах Олимпиады, главный вопрос можно считать решённым.

С другой стороны, плотность результатов остальных дуэтов просто поражала. Второе место от восьмого отделяли три с половиной балла, и здесь уже можно было быть уверенным, что пары стремительно будут меняться местами до самого конца, а судьбу медалей будут определять чуть ли не отдельные взмахи руками или вовремя брошенные в сторону судей взгляды.

Отрадно, что в этой группе претендентов на награды оказались сразу два российских дуэта. За последние несколько лет такое уже случалось не раз, но теперь Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным буквально первыми заняли очередь на пьедестал почёта. А такого, чтобы перед заключительным выходом на лёд сразу две пары из России были в первой тройке, не случалось уже очень давно — с чемпионата мира 1997 года.

Первыми из медальной гонки выбыли итальянцы бронзовые призёры последнего чемпионата Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Их произвольный танец назвать чистым было нельзя, особенно из-за ошибок на дорожке шагов. Итальянцы не набрали в сумме 200 баллов, которые уже давно перестали быть какими-то космическими цифрами. Этот рубеж едва превысили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а лидерами к старту последней группы участников стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которых дорожка на одной ноге тоже подвела. Ориентиром для главных звёзд соревнований стали 204,92 балла.

Сильнейшую разминку открывали канадцы Кэйтлин Уивер и Андрю Поже, трижды выигрывавшие медали на чемпионатах мира, в том числе год назад. Пара как обычно удивила необычными поддержками, которые могут создавать только они, но на втором твиззле Уивер вдруг остановилась, смазав тем самым всё впечатление от танца. Подопечные Николая Морозова получили в итоге 205,62 балла, но было понятно, что лидерство их не будет долгим.

На первое место тут же вышли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Главная надежда Северной Америки на медаль совершила уже все свои ошибки на чемпионате четырёх континентов, и в Сайтаме танцоры из США показали безупречно катание под беспроигрышный саундтрек «Ромео и Джульетты». Каждый элемент получил заветный четвёртый уровень, что принесло паре 210,40 балла.

За Александру Степанову и Ивана Букина, выступавших следом, сразу стало не по себе — такие оценки им ещё не покорялись даже на последнем чемпионате Европы. Судьи могли бы поддержать общий тренд на инфляцию оценок, тем более что россияне давали повод — их блестящее перевоплощение в танце того заслуживало, да и технически придраться было нельзя. Но арбитры всё-таки решили, что на пьедестале почёта должно быть географическое разнообразие, и Степанова с Букиным оказались за американцами.

В какой-то мере это означало, что серебру Синициной и Кацалапова уже ничто не угрожает. Но на всякий случай второй российский дуэт выдал лучшее своё представление, которым и надо венчать непростой и прорывной сезон. Под несравненную музыку Иоганна Себастьяна Баха подопечные Александра Жулина обошли Хаббелл и Донохью на 1,36 балла.

В танцах на льду российские спортсмены добились лучшего результата за десять лет, с те пор как Оксана Домнина и Максим Шабалин выиграли чемпионат мира в Лос-Анджелесе.

Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону оставалось только подвести черту под соревнованиями очередныи двумя рекордами мира. Завораживающий танец французов был оценён на 134,23 балла и получил максимально возможные баллы за два компонента из пяти. В сумме теперь уже четырёхкратные чемпионы мира набрали 222,65 балла — в ближайшие годы этот результат будут бить разве что сами Пападакис и Сизерон.