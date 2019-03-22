Сразу за недосягаемыми: два российских дуэта оказались в тройке лидеров по итогам ритм-танца на ЧМ по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию стартовали соревнования в танцах на льду. Лидерство предсказуемо захватили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие почти на четыре балла свой мировой рекорд. Сразу за ними расположились две российские пары. Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе промежуточное место, а Александра Степанова и Иван Букин выиграли одну сотую у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью в споре за малую бронзовую медаль.

Во второй день на чемпионате мира в Японии обсуждали инцидент на разминке девушек: на льду произошло столкновение кореянки Лим Ын Су и американки Мэрайи Белл. В СМИ даже появилась информация, что фигуристка из США якобы намеренно врезалась в соперницу, чтобы нанести ей травму. Похожий случай произошёл с фигуристками Тони Хардинг и Нэнси Кэрриган 25 лет назад. Международному союзу конькобежцев пришлось выступить с официальным заявлением и сообщить, что инцидент был улажен.

На разминках в танцах на льду одновременно находятся сразу десять фигуристов, а не шесть, как у девушек, но они не привыкли жаловаться на «невыносимые условия». Хотя возможностей запустить в СМИ слух, что кто-то кого-то подрезал, толкнул и даже отправил в борт, достаточно, танцорам как-то удаётся делить между собой площадку и не привлекать при этом к себе лишнего внимания.

Соревнования в танцах начались на третий день чемпионата мира — японским организаторам они были не так интересны, как одиночное катание. Для болельщиков расписание вполне комфортное, а вот спортсменам пришлось непросто — начинать разминки им нужно с утренней зарёй.

Российскому дуэту Виктория Синицина — Никита Кацалапов было даже тяжелее, чем фаворитам. Серебряных призёров финала Гран-при поставили в предпоследнюю группу участников, да ещё и жеребьёвка дала им самый ранний номер. Но если у спортсменов есть класс, то им всё равно, когда выступать. Синицина и Кацалапов со страстью принялись доказывать, что ошибку в ритм-танце на чемпионате Европы в Минске они допустили случайно.

И судьи согласились с их доводами. Каждый элемент россиян получил четвёртый уровень сложности, кроме твизла у Кацалапова, оценённого на «тройку». Подопечные Александра Жулина побили мировой рекорд Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона — пока, правда, только в технической оценке. Но итоговый результат тоже оказался внушительным — 83,94 балла. Личный рекорд в ритм-танце пара подняла на целых шесть пунктов.

Никто из танцоров предпоследней группы Синицину и Кацалапова не догнал. Канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже смогли подойти к ним ближе остальных, уступив россиянам 1,1 балла. Их соотечественники Пайпер Жиль и Поль Пуарье тоже преодолели рубеж 80 баллов, без которого на чемпионате мира, по сути, делать нечего.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, открывавшие последнюю разминку, получили четвёртые уровни за все элементы, но и они остались позади россиян с 81,66 балла. Чемпионы четырёх континентов Мэдисон Чок и Эван Бейтс, хотя и улучшили свои твизлы по сравнению с прошлым сезоном, но тоже не смогли подняться на первое место, уступив к тому же Уивер и Поже. Не справились с Синициной и Кацалаповым и Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — американцы набрали 83,09 балла.

После этого выступать осталось всего двум парам, занявшим два первых места на последнем чемпионате Европы. За Александру Степанову и Ивана Букина как всегда было тревожно — слишком часто судьи необъяснимо занижали им оценку. Но в этот раз все элементы их ритм-танца получили заветные четвёртые уровни. Разве что в компонентах Степанова и Букин немного проиграли североамериканским парам, но всё равно заняли промежуточное второе место — медаль в ритм-танце им принесла всего одна сотая балла, выигранная у Хаббелл и Донохью.

С такими оценками россиян появилась надежда, что позади останутся и Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — совсем недавно оценки за 83 балла и для них казались недосягаемыми. Но в итоге они подняли свой мировой рекорд ещё почти на четыре балла и остановились на отметке 88,42 балла, уже совсем близко к абсолютному максимуму. Достаточно сказать, что за артистизм и красоту исполнения пара получила 9,96 балла из 10 возможных.

К сожалению, россияне уже вряд ли смогут побороться за золото. Но остаётся открытым спор за серебро и бронзу, и здесь у российских пар есть хорошие шансы. Танцевальные дуэты из России не выигрывали медалей чемпионата мира с 2013 года, а сразу два места на пьедестале почёта не занимали с 1997-го.

Отметим, в соревнованиях пар российская сборная завоевала два комплекта наград чемпионата мира. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли, как и год назад, второе место. Наталья Забияко и Александр Энберт стали бронзовыми призёрами, выиграв первые медали чемпионата мира в своей карьере. Ещё один отечественный дуэт — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — занял шестое место.