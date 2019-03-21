ISU не нашёл доказательств вины фигуристки Белл в умышленном нанесении травмы сопернице

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Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрел материалы относительно инцидента на тренировке чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме между американкой Мэрайей Белл и Лим Ын Су из Южной Кореи и попросил обе стороны прийти к мирному соглашению.
ISU не нашёл доказательств вины фигуристки Белл в умышленном нанесении травмы сопернице
  • РИА Новости

«На основании имеющихся данных, а также видеоматериалов нет никаких доказательств, что Мэрайя Белл намеревалась причинить какой-либо вред Лим Ын Су. ISU встретился с делегатами со стороны США и Южной Кореи, попросил обе стороны прийти к мирному соглашению. ISU придерживается мнения, что это наиболее приемлемый подход», — гласит заявление на официальном сайте организации.

Также было упомянуто, что по итогам инцидента официальной жалобы со стороны представителей сборной Южной Кореи не последовало.

Ранее сообщалось, что тренер фигуристки Белл уверен, что она не могла умышленно нанести травму сопернице.

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