Тренер фигуристки Белл уверен, что она не могла умышленно нанести травму сопернице

Тренер Рафаэль Арутюнян прокомментировал информацию, что его ученица, американская фигуристка Мэрайя Белл, умышленно нанесла травму другой его подопечной, представительнице Южной Кореи Лим Ын Су.

«Эта информация — полный бред. Вы видели Мэрайю? Она никогда не могла бы сделать того, что о ней пишут», — приводит слова Арутюняна ТАСС.

Ранее сообщалось, что американскую фигуристку заподозрили в умышленном нанесении сопернице травмы на ЧМ в Сайтаме.