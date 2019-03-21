Американскую фигуристку заподозрили в умышленном нанесении сопернице травмы на ЧМ в Сайтаме

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Американскую фигуристку Мэрайю Белл заподозрили в умышленном нанесении травмы представительнице Южной Кореи Лим Ын Су на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.
Американскую фигуристку заподозрили в умышленном нанесении сопернице травмы на ЧМ в Сайтаме
  • Reuters

Как сообщает Straits Times, инцидент произошёл по время разминки перед прокатом короткой программы. Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала ей ногу коньком.

Отмечается, что представители сборной Южной Кореи подали жалобу на американку, расценив её действия как намеренные, акцентировав внимание на том, что их спортсменка на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы не создавать помех другим фигуристкам.

По итогам короткой программы Белл заняла шестое место, а Лим Ын Су — пятое. Перед произвольной программой они также выйдут на разминку в одной группе.

Ранее сообщалось, что после проката короткой программы Алина Загитова задержалась на допинг-контроле до поздней ночи.

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