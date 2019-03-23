Сборная России потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020
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- РИА Новости
Михаил Коляда занял шестое место, Андрей Лазукин стал десятым, а Александр Самарин расположился на 12-й строчке.
Таким образом, сумма мест двух сильнейших российских спортсменов превысила 13. Это означает, что на следующем первенстве мира вместо трёх фигуристов выступят два.
Чемпионат мира 2020 года состоится в канадском Монреале.
Ранее Натан Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию.