Сборная России потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020

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Россия потеряла максимальную квоту в мужском одиночном фигурном катании на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира, которое прошло в японской Сайтаме.
Сборная России потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Михаил Коляда занял шестое место, Андрей Лазукин стал десятым, а Александр Самарин расположился на 12-й строчке.

Таким образом, сумма мест двух сильнейших российских спортсменов превысила 13. Это означает, что на следующем первенстве мира вместо трёх фигуристов выступят два.

Чемпионат мира 2020 года состоится в канадском Монреале.

Ранее Натан Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию.

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