Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер признался, что восхищается работой Этери Тутберидзе, бывшей наставницы его подопечной.

«Никогда не скажу, что стиль другого тренера — плохой или что-то в этом роде. У меня тоже были подопечные, с которыми не получалось», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Тутберидзе прекрасно делает свою работу, тренируя молодых спортсменов. По словам канадца, ему лучше удаётся работать с уже состоявшимися фигуристами. Орсер также заявил, что никогда не общался с Тутберидзе, но хотел бы это сделать.

«У меня нет по отношению к ней никаких обид или отрицательных чувств. Я сам терял хороших фигуристов. Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Мы пройдём через это, все мы. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что у неё есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ею, смотрит и думает: «Как она эта делает?» — добавил Орсер.

Медведева завоевала бронзовую медаль на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме.

Ранее Алина Загитова поблагодарила Тутберидзе и остальных тренеров после победы на ЧМ в Сайтаме.