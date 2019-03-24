Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер признался, что восхищается работой Этери Тутберидзе, бывшей наставницы его подопечной.
Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе
  • РИА Новости

«Никогда не скажу, что стиль другого тренера — плохой или что-то в этом роде. У меня тоже были подопечные, с которыми не получалось», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Тутберидзе прекрасно делает свою работу, тренируя молодых спортсменов. По словам канадца, ему лучше удаётся работать с уже состоявшимися фигуристами. Орсер также заявил, что никогда не общался с Тутберидзе, но хотел бы это сделать.

«У меня нет по отношению к ней никаких обид или отрицательных чувств. Я сам терял хороших фигуристов. Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Мы пройдём через это, все мы. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что у неё есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ею, смотрит и думает: «Как она эта делает?» — добавил Орсер.

Медведева завоевала бронзовую медаль на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме.

Ранее Алина Загитова поблагодарила Тутберидзе и остальных тренеров после победы на ЧМ в Сайтаме.

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