Загитова поблагодарила Тутберидзе и остальных тренеров после победы на ЧМ в Сайтаме

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила своих наставников после золота на чемпионате мира в японской Сайтаме и заявила, что не устаёт ими восхищаться.

«Мне посчастливилось работать с моими любимыми тренерами, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз], Сергей Викторович [Дудаков], Людмила Борисовна [Шалашова], Алексей Железняков и Сергей Александрович [Розанов] — это ваша победа, ваше мастерство, наше общее чемпионство», — написала спортсменка в Instagram.

После победы на чемпионате мира Загитова стала первой представительницей России, выигравшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее сообщалось, что Трусова на 15,9 балла превзошла мировой рекорд Загитовой в сумме на спартакиаде.