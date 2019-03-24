Трусова на 15,9 балла превзошла мировой рекорд Загитовой в сумме на спартакиаде

Фигуристка Александра Трусова одержала победу на IX зимней Спартакиаде учащихся России в Саранске, превзойдя мировые рекорды Алины Загитовой во взрослом катании.

За произвольную программу Трусова заработала 176,90 балла при мировом рекорде 158,50.

Сумма баллов за два выступления составила 254,33, что на 15,9 балла больше взрослого рекорда мира. Оба рекордных достижения во взрослом катании принадлежат чемпионке мира и Олимпийских игр Алине Загитовой.

Данный результат не может считаться мировым рекордом, так как он может быть установлен только на взрослых соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

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