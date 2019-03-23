Ягудин рассказал о проблемах в российском мужском фигурном катании

Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин считает, что мужское фигурное катание в России существенно отстаёт от мирового.

«Проблема русских ребят в том, что, срывая четверной флип или сальхов в начале программы, они полностью разваливаются. После просмотра чемпионата мира скажу так: наше мужское фигурное катание отстало лет на десять минимум, скоро медалей не будет вообще. Это наш уровень, и у нас нет ничего лучше», — заявил Ягудин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также эксперт считает, что главная проблема Михаила Коляды заключается в отсутствии соревновательного духа.

Ранее сообщалось, что Загитова хотела сняться с чемпионата мира.