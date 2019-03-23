Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
  • Reuters

«Очень тяжело морально шла подготовка. Мы вообще хотели сняться с соревнований, но не сделали этого. Решение принимали вместе с Алиной и федерацией. Решили, что всё-таки едем и боремся», — заявила Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Алина Загитова выиграла золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков похвалил новое поколение фигуристов после победы в медальном зачёте ЧМ.

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