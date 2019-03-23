Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
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«Очень тяжело морально шла подготовка. Мы вообще хотели сняться с соревнований, но не сделали этого. Решение принимали вместе с Алиной и федерацией. Решили, что всё-таки едем и боремся», — заявила Тутберидзе в интервью Первому каналу.
Алина Загитова выиграла золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков похвалил новое поколение фигуристов после победы в медальном зачёте ЧМ.