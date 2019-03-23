Траньков похвалил новое поколение фигуристов после победы в медальном зачёте ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков счастлив, что его прогноз о неудаче сборной России на чемпионате мира в Сайтаме оказался ошибочным.

«Думал, что завершившийся чемпионат мира может стать провальным для нашей сборной. Я счастлив, что ошибся! Пять медалей — когда последний раз такое было? Молодцы, новое поколение, какие же вы умнички!» — написал Траньков в Twitter.

На чемпионате мира по фигурному катанию сборная России завоевала пять наград и выиграла медальный зачёт. Единственное золото — на счету Алины Загитовой.

Ранее серебряный призёр ОИ-2002 Илья Авербух объяснил, почему Загитова сдавала допинг-тест восемь часов.