Авербух объяснил, почему Загитова сдавала допинг-тест восемь часов
- Reuters
«То, что Загитову продержали на допинг-контроле до пяти утра, не является позором организаторов, это нормально. Значит, она просто не смогла сразу сдать анализ. Другого подтекста, тем более политического, нет и быть не может», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
Алина Загитова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию в одиночном разряде, набрав 237,50 балла по сумме двух программ.
Ранее сообщалось, что Загитова восемь часов сдавала допинг-тест после победы на ЧМ по фигурному катанию.