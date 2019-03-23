Авербух объяснил, почему Загитова сдавала допинг-тест восемь часов

Серебряный призёр ОИ-2002 Илья Авербух считает нормальным длительное прохождение допинг-контроля и не видит в этом дополнительного подтекста.

«То, что Загитову продержали на допинг-контроле до пяти утра, не является позором организаторов, это нормально. Значит, она просто не смогла сразу сдать анализ. Другого подтекста, тем более политического, нет и быть не может», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Алина Загитова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию в одиночном разряде, набрав 237,50 балла по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что Загитова восемь часов сдавала допинг-тест после победы на ЧМ по фигурному катанию.