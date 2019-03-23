Загитова восемь часов сдавала допинг-тест после победы на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме восемь часов сдавала тест на допинг.

«После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд», — цитирует спортсменку ТАСС.

По её словам, у неё не было времени остаться наедине с собой и осмыслить произошедшее.

«Не спала с того момента. Сейчас чуть-чуть посплю, и, думаю, тогда радость будет зашкаливать», — добавила Загитова.

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