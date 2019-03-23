Медведева рассказала, под какую музыку будет выступать в следующем сезоне

Короткая ссылка
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своими планами на следующий сезон.
Медведева рассказала, под какую музыку будет выступать в следующем сезоне
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы с тренерами уже строим планы на будущий сезон. Обсудили и выбрали музыку для произвольной программы «Мемуары гейши». Очень символично, что об этом я объявляю здесь, на чемпионате мира в Японии», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Россиянка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в японской Сайтаме с результатом 223,80 балла. 

Ранее Медведева рассказала о травме, полученной перед произвольной программой на ЧМ в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить