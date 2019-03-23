Медведева рассказала, под какую музыку будет выступать в следующем сезоне

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своими планами на следующий сезон.

«Мы с тренерами уже строим планы на будущий сезон. Обсудили и выбрали музыку для произвольной программы «Мемуары гейши». Очень символично, что об этом я объявляю здесь, на чемпионате мира в Японии», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Россиянка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в японской Сайтаме с результатом 223,80 балла.

Ранее Медведева рассказала о травме, полученной перед произвольной программой на ЧМ в Японии.