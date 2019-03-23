Медведева рассказала о травме перед произвольной программой на ЧМ в Японии

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о повреждении, которое она получила на разминке перед произвольной программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Медведева рассказала о травме перед произвольной программой на ЧМ в Японии
  • Reuters

«На разминке перед прокатом я практически не размяла вообще ничего — было очень больно. Сама не поняла толком, что случилось. С врачами мы пока не консультировались, но, поскольку сегодня я чувствую себя намного лучше, сделала вывод, что не произошло ничего серьёзного», — цитирует спортсменку РИА Новости.

По словам спортсменки, перед выступлением боль была настолько сильной, что пришлось собрать все бойцовские качества, которые у неё были.

«Тем не менее не сказала бы, что выступление в произвольной программе получилось для меня каким-то безумно сложным. Физически — да, потому что реально тяжело было терпеть боль», — добавила Медведева.

На ЧМ Медведева завоевала бронзовую медаль.

Ранее Медведева объяснила, почему не смотрит телевизор.

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