Фигуристка Медведева объяснила, почему не смотрит телевизор

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему не смотрит телевизор.

«Телевизор я в принципе не смотрю, это такой зомбоящик. В интернете можно найти что-то интересное», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

По её мнению, в интернете человек может получить ответы на вопросы и стать от этого умнее, чего она не может сказать о ТВ.

«В телевизоре ты видишь какое-нибудь нашествие рептилоидов и свято в это веришь. Во всё, что говорят дикторы на телевидении, люди верят. Поэтому у меня последние пять лет телевизора в комнате нет», — добавила Медведева.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу.

Ранее Медведева призналась, что перестала есть мясо.