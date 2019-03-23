Фигуристка Медведева объяснила, почему не смотрит телевизор

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему не смотрит телевизор.
Фигуристка Медведева объяснила, почему не смотрит телевизор
  • Reuters

«Телевизор я в принципе не смотрю, это такой зомбоящик. В интернете можно найти что-то интересное», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

По её мнению, в интернете человек может получить ответы на вопросы и стать от этого умнее, чего она не может сказать о ТВ.

«В телевизоре ты видишь какое-нибудь нашествие рептилоидов и свято в это веришь. Во всё, что говорят дикторы на телевидении, люди верят. Поэтому у меня последние пять лет телевизора в комнате нет», — добавила Медведева.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу.

Ранее Медведева призналась, что перестала есть мясо.

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