Фигуристка Медведева объяснила, почему не смотрит телевизор
- Reuters
«Телевизор я в принципе не смотрю, это такой зомбоящик. В интернете можно найти что-то интересное», — приводит слова спортсменки РИА Новости.
По её мнению, в интернете человек может получить ответы на вопросы и стать от этого умнее, чего она не может сказать о ТВ.
«В телевизоре ты видишь какое-нибудь нашествие рептилоидов и свято в это веришь. Во всё, что говорят дикторы на телевидении, люди верят. Поэтому у меня последние пять лет телевизора в комнате нет», — добавила Медведева.
На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу.
Ранее Медведева призналась, что перестала есть мясо.