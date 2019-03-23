Фигуристка Медведева призналась, что перестала есть мясо

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что уже несколько месяцев не ест мясо.

«Я сделала выбор в пользу растительного питания — около двух месяцев я не ем мясо. Не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя держу: мой рацион очень насыщенный, в нём много круп, орехов, масла», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

Она добавила, что с изменением рациона стала чувствовать себя более счастливой, ей стало гораздо легче следить за своим весом.

На чемпионате мира в Сайтаме Медведева завоевала бронзу.

Ранее сообщалось, что Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020.