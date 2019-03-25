Медведева назвала тяжёлым завершившийся сезон в фигурном катании
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«Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на чемпионате мира — приемлемый финал сезона для меня и нашей команды», — написала Медведева в своём Instagram.
Она также поблагодарила всех своих болельщиков, тренеров и журналистов поддерживавших её по ходу сезона.
«Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам», — добавила 19-летняя фигуристка.
Ранее Брайан Орсер рассказал, как оценивает результат своей подопечной на чемпионате мира в японской Сайтаме.