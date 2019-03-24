Орсер: Медведева доказала, что её включение в сборную России на ЧМ было правильным

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер рассказал, как оценивает результат своей подопечной на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Я всегда знал, что нам требовалось одно: время. И сейчас всё ещё нужно. Я всё-таки доволен её выступлением. Местом... Да, тоже доволен. Но больше катанием, чем результатом. Место со временем будет отрегулировано», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, после чемпионата России в Саранске он понимал, что прошло слишком мало времени, чтобы требовать результат. Он отметил, россиянка продолжает расти, а в таких условиях необходимо постоянно приспосабливаться и что-то менять.

«Очень удовлетворён тем, что она отобралась на чемпионат мира, прошла через весь этот процесс. Он был справедливым. Жёсткая ситуация в российском фигурном катании потому, что там так много хороших фигуристок! Любая страна мечтала бы оказаться в таком положении. Когда у вас пять претенденток, вам приходится выбрать трёх. Я думаю, выбор был сделан правильный, и Евгения доказала это», — добавил Орсер.

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