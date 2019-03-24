Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

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Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
  • ©Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Бронза Жени Медведевой на этом турнире — большая неожиданность и большое достижение. Так вышло, что весь пьедестал на этом чемпионате мира заняли представительницы школы «Самбо-70», — сказал хореограф в эфире Первого канала.

Победительница чемпионата мира — 2019 Алина Загитова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, завоевавшая серебряную медаль, являются подопечными Этери Тутберидзе. Евгения Медведева тренировалась под руководством знаменитого российского тренера в период с 2007 по 2018 год.

Ранее тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе.

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