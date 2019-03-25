Тутберидзе поделилась эмоциями от медалей своих подопечных на ЧМ в Сайтаме

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями от выступления своих подопечных на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.

«Чемпионат мира — 2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Такая буря эмоций и радости, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему миру красивую борьбу. По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства как будто вырвались наружу. Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

Загитова завоевала золото, а Турсынбаева, выступающая за Казахстан, — серебро.

Ранее Тутберидзе высказалась об уходе нескольких своих учениц летом 2018 года.