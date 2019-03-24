Тутберидзе высказалась об уходе нескольких своих учениц летом 2018 года

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение об уходе нескольких своих учениц после завершения олимпийского сезона.
Тутберидзе высказалась об уходе нескольких своих учениц летом 2018 года
  • РИА Новости

«Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения... От которых больнее уже и не становится», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

По завершении олимпийского сезона от Тутберидзе ушли Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова.

Ранее Тутберидзе рассказала, что пережила во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить