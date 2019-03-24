Тутберидзе высказалась об уходе нескольких своих учениц летом 2018 года

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение об уходе нескольких своих учениц после завершения олимпийского сезона.

«Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения... От которых больнее уже и не становится», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

По завершении олимпийского сезона от Тутберидзе ушли Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова.

Ранее Тутберидзе рассказала, что пережила во время Олимпиады в Пхёнчхане.