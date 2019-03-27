«Сборная России выступила блестяще»: Бестемьянова об итогах ЧМ, конкуренции в танцах, будущем Загитовой и Медведевой

Сборная России по фигурному катанию на ЧМ в Сайтаме показала фантастические результаты. Об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова. Титулованная фигуристка выделила успешное выступление российских одиночниц и отметила прогресс в катании Натальи Забияко и Александра Энберта. Она также предположила, из-за чего пара Александра Степанова — Иван Букин осталась вне пьедестала, и пояснила, почему Алине Загитовой и Евгении Медведевой не стоит опасаться перехода талантливых юниорок на взрослый уровень.

«Впечатлило, в какой форме находится Чен»



— Как вы оцените итоги выступления сборной России на чемпионате мира в Сайтаме. Прогресс налицо?

— Молодая команда в постолимпийский сезон показала лучший результат за последнее десятилетие по количеству завоёванных медалей. Итоги выступления всех наших ребят назову блестящими, просто фантастическими!

— За кого на ЧМ вы переживали персонально?

— Конечно же, в первую очередь поддерживала танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Ни для кого не секрет, что Ваня — сын моего партнёра Андрея.

— А кто, помимо них, произвёл впечатление?

— Дебютанты этого мирового первенства — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Мы с Игорем Бобриным ставили им короткую программу и, разумеется, очень переживали за ребят. Для первого ЧМ результат хороший. Они стали шестыми и исполнили свои программы достойно. Молодцы! Хороший задел на будущее. У них всё впереди. Не сомневаюсь, что в скором времени они составят конкуренцию двум другим нашим парам.

— А если говорить о спортсменах из других стран?

— Конечно, я в восторге от проката Нэтана Чена. Меня впечатлило, в какой форме он находится: он творил на льду самые настоящие чудеса. Кроме того, внимательно следила за Юдзуру Ханю. Очень тепло отношусь к нему, ведь когда японец был ещё совсем юным, то прилетал в Москву, чтобы работать со мной и Бобриным. Да, он проиграл, но я уверена: он будет работать над тем, чтобы сделать выводы и обыграть Чена.

— Среди экспертов бытует мнение, что арбитры не всегда были щедры к представителям сборной России. К примеру, Евгении Медведевой в короткой программе поставили недокрут. Многие уверены, что слишком низко была оценена и программа Софьи Самодуровой. Согласны?

— Нет. Та же Медведева была абсолютно счастлива, получив третье место. Женя даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Рику Кихиру. Пересмотрите запись трансляции, там хорошо видно, как она удивилась своим оценкам. Что касается Сони Самодуровой, то и её выступление надо считать успешным. Она дебютантка, ещё есть над чем работать. Так что не стоит говорить о предвзятом судействе.

«Степанову и Букина судили как вторую пару страны»

— Степанова и Букин выдали лучший прокат в сезоне, однако остались без медалей. У вас не сложилось впечатления, что подиум был сформирован судьями немного искусственно? Ведь российская пара каталась не хуже представителей США, но бронза досталась именно последним.

— Здесь дело не в судействе, а в том, что наша федерация выставила первой парой Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Таким образом, всем дали понять, что Александра и Иван вторые. И именно здесь возникает вопрос: а почему? Ведь два этих дуэта соревновались между собой весь сезон — впереди были то одни, то другие. Например, к финалу Гран-при по баллам выигрывали Степанова и Букин, они были выше и на ЧЕ, где выиграли серебряные медали. Что касается Синициной и Кацалапова, за ними сам финал Гран-При и победа на чемпионате России. Так что оба дуэта, как мы видим, были равны весь сезон.

Также по теме «Это была проверка на прочность»: что говорили российские танцоры на льду после чемпионата мира в Японии Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов счастливы, что смогли выиграть серебро в танцах на льду на чемпионате мира....

— Как это повлияло на итоговый результат?

— Представитель России в судейскую бригаду не входил, арбитры руководствовались исходными данными. В танцах на льду всё не так просто.

— Поясните?

— Важно, чтобы пару изначально позиционировали как первую. Но вышло, как вышло. Ребята продолжат работать, будут закаляться.

— Само выступление Степановой и Букина как оцените?

— Исполнили всё блестяще! Лучший прокат в сезоне. Но скажу ещё немного по поводу их оценок: им везде выставили четвёртый уровень. Так что техническая оценка просто фантастическая. А вот в других аспектах судили по вышеназванному рангу: первую пару — как первую, вторую — как вторую.

— Давайте поговорим о лидерах. В Сайтаме вновь не было равных французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Объективна ли гегемония этого дуэта в мировом катании?

— Они действительно на голову выше всех и лидируют с большим отрывом. На самом деле арбитры оценивают строго, но справедливо — кто выигрывает, тот делает это честно.

— Могут ли российские дуэты как-то усилить свои позиции?

— Лично я приблизительно понимаю, в каком направлении надо работать, но по понятным причинам рассказывать это во всеуслышание не буду. Расскажу только Степановой и Букину лично.

— Вам не кажется, что прошедший ЧМ наталкивает на мысль, что судейство именно в этом виде программы пора делать более прозрачным и понятным для зрителей?

— В танцах на льду всегда была такая ситуация. Однако на сегодняшний день появились новые критерии оценок, и их очень много. Другой вопрос, что сохраняется и фактор зрительского восприятия красоты той или иной программы. Но за это и надо любить танцы. Любой поклонник фигурного катания сможет найти здесь себе пару и танец по вкусу.

— В следующем году от России на ЧМ поедут три танцевальные пары. Кто, помимо Синициной — Кацалапова и Степановой — Букина, будет претендовать на путёвку?

— Конкуренция очень высокая. Давайте не будем забывать про Софью Шевченко и Игоря Ерёменко, выигравших юниорский финал Гран-при. Очень хороший дуэт — сильный, способный бороться. Так что сезон нас ждёт интересный и с высокой конкуренцией. Кстати, в наше время на ЧМ всегда брали юную пару, с прицелом не на один олимпийский цикл, а сразу на несколько. А вывозить на ЧМ возрастные пары, чтобы они красиво покатались? Это, конечно, хорошо и отчасти даже мило, но никак не поможет нам усилить позиции.

«Трусова сразу вступит в борьбу»

— Давайте перейдём к женщинам. На следующий ЧМ вновь полетят сразу три представительницы России. При этом очевидно, что на место в сборной начнут претендовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Согласны с тем, что борьба за место в национальной команде будет гораздо увлекательнее, чем само выступление на ЧМ или ЧЕ?

— На самом деле, подобная ситуация сложилась во всём российском фигурном катании. Чемпионат России действительно один из самых сложных в мире, и пройти отбор порой сложнее, чем выступить на международном соревновании. Это самое серьёзное, что может быть. У девочек конкуренция будет сумасшедшая. И это хорошо! Таким положение дел было и в наше время. И для страны только в плюс, что у национальной команды крепкая и конкурентоспособная скамейка запасных.

— В минувшие выходные Трусова выиграла Спартакиаду в Саранске, исполнив два четверных прыжка и удостоившись от судей суммы баллов, значительно превосходящей цифры Загитовой на ЧМ. Доминирование Александры в следующем сезоне не подвергается сомнению?

— Не совсем понимаю, зачем оценивать катание Трусовой по Спартакиаде: ведь эта девочка на юниорском ЧМ откатала так, что никаких вопросов быть уже не должно. У неё зашкаливающий рейтинг, и переход ко взрослым соревнованиям позволит ей соревноваться на равных со всеми — без всяких скидок. Трусова получит возможность принять участие в двух этапах Гран-при и без промедления вступит в борьбу с самого начала сезона.

— Предвкушая переход Трусовой, Щербаковой и Косторной, многие эксперты в очередной раз начали говорить, что век юных фигуристок недолог: ведь как только они начинают взрослеть и формироваться, то теряют возможность крутить четверные прыжки и усложнять программы. Этот вопрос действительно стоит так остро?

— Если девочки работают, но в силу разных причин перестают исполнять четверные прыжки, то в их арсенале всё равно останется как минимум один из них. Кроме того, взрослея, фигуристки нарабатывают техническую базу, начинают красиво скользить, обретают грацию на льду. Всё это, также высоко ценится. Не прыжками едиными. Посмотрите на Алину Загитову. В 15 лет она стала олимпийской чемпионкой, в 16 лет, преодолев переходный период, — чемпионкой мира.

— Как вы считаете, Алина Загитова и Евгения Медведева способны усилить свои программы новыми прыжками или обе спортсменки уже достигли своего пика?

— Сложно сказать. Читала, что Алина разучивает новый четверной прыжок, но не знаю, насколько успешно. С другой стороны, в таком возрасте можно освоить всё что угодно. Да, Жене Медведевой в этом плане чуть сложнее, но и она в этом сезоне начала прыгать каскад тройной сальхов — тройной риттбергер и успешно исполнила его в Японии.

Так что я бы не стала поддерживать эти разговоры, а призвала всех набраться терпения и подождать, чем все эти девушки удивят нас в следующем сезоне.

— А как более опытным фигуристкам не сломаться психологически? Внутренняя конкуренция высокая, цена ошибки — место в команде. При этом если Александра Трусова может допустить срыв одного прыжка, но при этом за счёт сложности программы занять высокое место, то Медведева, Загитова и Туктамышева лишены такой возможности.

— Трусовой тоже нельзя срывать прыжки. Свежий пример — Рики Кихира, упавшая с тройного акселя в короткой программе и сразу откатившаяся в конец первой десятки. Произвольную она откатала чище, но заняла лишь четвёртое место по сумме двух программ.

— Но ведь молодые одарённые фигуристки, владеющие четверными прыжками, так или иначе психологически давят на более опытных спортсменок, разве нет?

— Почему мы постоянно говорим о психологическом давлении на нынешних девушек и не вспоминаем о том, что так было всегда? Когда каталась я, то ворвалась Елена Водорезова — появилась конкуренция. Вспомните Тару Липински, которая выиграла ОИ в 15 лет… Это спорт, такие вещи происходят каждый олимпийский цикл. Да, это сложно, но психологически спортсмены намного устойчивее обычных людей, хотя у них есть миллион причин, из-за которых стоит волноваться. Умение абстрагироваться от всего этого не менее важно, чем навыки исполнения четверных прыжков. Это спорт, и грош тебе цена, если ты не можешь справиться с давлением.

«Алиеву нужна психологическая поддержка»

— Российские одиночники, в отличие от представительниц прекрасного пола, остались вне пьедестала. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что мужское фигурное катание отстало от развития на десять лет и скоро может совсем прийти в упадок. Согласны?

— Я бы не делала таких прогнозов. Несмотря ни на что, продолжаю поддерживать наших ребят. Того же Александра Самарина, который оказался далеко от призов. За невыполненный каскад его сразу убрали из числа фаворитов. Да, он дебютант, но таких ошибок не стоило допускать. Правда, в то же время ребята стараются, учат прыжки, стремятся к развитию.

— На следующий ЧМ из-за низких результатов наших фигуристов у России всего две квоты. Есть ли шансы, что за год в стране появится новый амбициозный и талантливый фигурист?

— Обращу ваше внимание на серебряного призёра юниорского ЧМ Романа Савосина. Сезон для него складывался непросто, но он собрался и взял медаль. Так что смена растёт, и школы продолжают растить ребят. Легко говорить об упадке, но я, к примеру, все эти годы, когда наши танцевальные пары не могли добраться до пьедестала, никогда не говорила, что всё бесполезно. Уверена, что надо просто работать. Результаты придут.

— Почему вы выделяете Савосина?

— Мальчик готов к переходу на взрослый уровень, умеет прыгать четверные. Он будет бороться. Но у нас есть и другие. Не списываем со счетов Ковтуна, Коляду, Лазукина, Самарина и Алиева. Лично я обожаю Дмитрия, но в этом сезоне он просто рассыпался. Вот ему точно нужна психологическая поддержка. Парень талантливый, чудесный спортсмен, а сил собраться не нашёл. Похожая ситуация и у Ковтуна. Желаю ему залечить травмы и выступать постоянно так же триумфально, как он сделал это на чемпионате России. Это был его триумф.

— А что посоветуете Михаилу Коляде?

— Нужно пересмотреть тренировочный процесс и сделать всё, чтобы он начал кататься стабильно. Он вместе со своей командой должен что-то предпринять — так продолжать уже просто нельзя.

— Выходит, проблемы мужского катания во многом появились из-за психологии?

— Я всегда говорю: дело не в физике, а в голове. Ребята на тренировках выполняют прыжки из арсенала сильнейших спортсменов мира, они готовы, но не могут сделать это на соревнованиях. С каждым нужно решать этот вопрос индивидуально. Но самое главное — верить в них.

«Фигуристы несут ответственность за музыку, под которую катаются»

— Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на ЧМ, но экспертов и болельщиков по-прежнему тревожит их нестабильность. Вы что скажете?

— В начале сезона было много срывов, так что в Сайтаме они откатали максимально хорошо. Лично меня порадовал и тот факт, что в короткой программе вернулись к музыке Рахманинова, которая очень подходит к стилю их катания и манере исполнения.

— Музыка так важна для них?

— Да. Этой паре нужно очень аккуратно подбирать сопровождение. Скажу больше: им вообще не так просто поставить программу, которая в итоге станет чемпионской. Нужно выводить музыкой для накала к финалу, но над этим нужно работать.

— Наставник дуэта Максим Траньков, подводя итоги ЧМ, выразил мнение, что залогом непобедимости китайцев Вэньцзинь Суй и Цунь Хай стала работа канадского хореографа Лори Николь. При этом он отметил, что у его подопечных не было возможности работать со специалистом такого уровня.

— А куда смотрел тренер Траньков в начале сезона? Странные слова… Знаете, даже Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ставила нам программы, ошибалась с выбором музыки, а потом меняла тот или иной кусок. Тут всё просто: есть красивые программы, а есть программы, созданные для того, чтоб выигрывать. У каждой пары есть свой стиль и своё лицо, и если ты её тренер, то должен предупредить постановщика, рассказать ему о том, что хочешь увидеть в конце. К тому же в России есть замечательные специалисты, которые знают, как делать шедевральные программы.

— Выходит, проблема в другом?

— За конечный результат отвечают все. И тренер, и постановщик, и сами спортсмены. Пока фигуристы не чувствуют ответственности за то, под какую музыку они будут выигрывать, ничего не получится.

— А что скажете о дуэте Наталья Забияко и Александр Энберт?

— Они всегда были милыми, хорошими, с чёткими линиями, но то, как они прибавили после Пхёнчхана, приятно поражает. Чувствуется сила, которая в них появилась. Большие молодцы!

— Согласны с тем, что две российских пары помогают друг другу прогрессировать, ведь конкуренция на внутренней арене ощутимо растёт?

— Конечно, работать одному и знать, что ты лучше всех, — сложно. Рост мастерства второй пары неминуемо ведёт к прогрессу первой.

— В следующем сезоне расстановка этих пар по рейтингу может измениться?

— Знаете, я не хочу говорить об этом и сталкивать людей лбами. На сегодняшний день первая пара страны Тарасова и Морозов, вторым дуэтом считается Забияко и Энберт. Точка.