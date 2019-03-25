Рекорд Трусовой, триумф Соболева и второе место Большунова: спортивные события выходных

Фигуристка Александра Трусова одержала победу на Спартакиаде в Саранске и более чем на 15 баллов превзошла мировой рекорд Алины Загитовой по сумме баллов. Сноубордист Андрей Соболев завоевал «Хрустальный глобус» в параллельных дистанциях, а лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачёте Кубка мира. Бойцы смешанных единоборств Валентин Молдавский и Анатолий Токов взяли верх над своими соперниками на турнире Bellator 218, а баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в третий раз в карьере набрал более 60 очков за матч в НБА.

Триумф Соболева в сноуборде

В нынешнем сезоне Андрей Соболев вписал своё имя в историю мирового спорта. Российский сноубордист триумфально выступил на этапах Кубка мира и стал обладателем «Хрустального глобуса» в параллельных дисциплинах. Он набрал 4625 очков и занял первое место в общем зачёте.

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Вплоть до заключительного этапа в немецком Винтерберге на победу претендовали четверо спортсменов: Соболев, Роланд Фишналлер, Тим Мастнак и Дмитрий Логинов. При этом у Андрея были наиболее предпочтительные шансы. В преддверии старта он имел в своём активе 4445 очков и опережал своего ближайшего конкурента более чем на 800 баллов.

С этой задачей российский сноубордист отлично справился. Соболев стал 14-м и впервые в карьере завоевал «Хрустальный глобус» в зачёте параллельного и параллельного гигантского слаломов. Мастнак обошёл Фишналлера и стал вторым, а Логинов сохранил за собой четвёртую строчку.

Таким образом, Соболев стал первым спортсменом из России, которому удалось победить в зачёте Кубка мира в мужских соревнованиях по сноуборду. Ранее подобного успеха добивалась лишь Екатерина Тудегешева. В сезоне-2010/11 она также стала сильнейшей в параллельных дисциплинах.

Второе место Большунова

Нынешний сезон в лыжных гонках прошёл под знаком соперничества между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо. Российский спортсмен продолжительное время лидировал в общем зачёте Кубка мира, но незадолго до его окончания пропустил норвежца вперёд. Перед заключительным этапом в Квебеке он уступал своему главному противнику 14 баллов.

В пользу россиянина говорил тот факт, что, помимо спринта, спортсменам предстояло провести пасьют и масс-старт. Две последние гонки относятся к разряду дистанционных, в зачёте которых Большунов является единоличным лидером. Так, в преддверии этапа в Канаде он опережал Клебо на 533 балла.

Спринт ожидаемо выиграл норвежец. Клебо стал первым и всего на 1,1 секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино. Большунов пробился в финал и отчаянно сражался за бронзу, но в итоге уступил ещё одному скандинаву — Синдре Скару. Победителя в этом противостоянии пришлось определять с помощью фотофиниша. Этот успех позволил Йоханнесу упрочить своё лидерство в общем зачёте и увеличить отрыв от Александра до 24 очков.

Большунов сохранял отличные шансы на итоговый успех, но в своих коронных гонках выступил неудачно. На последнем круге масс-старта у него сломалась палка, что перечеркнуло его надежды на победу. Норвежец вновь выиграл, а россиянин финишировал лишь седьмым.

В гонке преследования ему также не удалось взять верх над своим главным оппонентом. Большунов занял лишь третье место, пропустив вперёд всё того же Клебо и канадца Алекса Харви. Учитывая прыть Йоханнеса, рассчитывать на победу в общем зачёте Кубка мира не приходилось. Россиянин занял вторую строчку и уступил норвежцу ровно 100 очков.

Неофициальный рекорд Трусовой

Пока Алина Загитова и Евгения Медведева завоёвывали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, их будущие соперницы сражались на Спартакиаде в Саранске. В борьбе за верхнюю ступень пьедестала вновь схлестнулись Александра Трусова и Анна Щербакова. Примечательно, что совсем недавно они выясняли отношения на первенстве планеты среди юниоров, которое проходило в Загребе.

Как и в Хорватии, верх взяла Трусова. Александра блестяще откатала свою произвольную программу, в ходе которой исполнила сразу два четверных прыжка — лутц и тулуп. Ранее ни одной спортсменке не удавалось подобное на официальных соревнованиях. На судей её выступление произвело огромное впечатление. За прокат Трусова получила 176,9 балла, что в сумме позволило ей набрать 254,33 балла.

Благодаря своему потрясающему прокату Трусова смогла превзойти рекордное достижение, установленное её соотечественницей Загитовой. На турнире в Оберстдорфе Алина получила 158,5 балла за произвольную программу, а в сумме набрала 238,43 балла.

К сожалению для Александры, мировые рекорды не могут быть установлены на национальных юниорских соревнованиях, поэтому официальной обладательницей достижения осталась Загитова. Но уже в июне Трусовой исполнится 15 лет, что позволит ей выступать во взрослых турнирах в следующем сезоне.

Что касается Щербаковой, то в этот раз она была не так безошибочна и не смогла навязать борьбу своей сопернице. Чемпионка России неудачно выступила в произвольной программе и в сумме уступила Трусовой более 30 баллов. Третьей стала Софья Хозяинова.

Победы россиян в Bellator

На этой неделе российские бойцы выступили на шоу второго самого престижного ММА-промоушена мира. В одном из главных событий турнира Bellator 218 тяжеловес Валентин Молдавский одержал победу над Линтоном Васселом. Для воспитанника Фёдора Емельяненко этот поединок стал важнейшим в карьере. Британец является одним из ветеранов организации и дважды боролся за титул чемпиона в полутяжёлом весе. Правда, в обоих случаях его постигла неудача: сначала он уступил Эмануэлю Ньютону, а затем Райану Бейдеру.

Поединок между Молдавским и Васселлом продлился все три раунда и завершился победой россиянина судейским решением. Первая половина схватки осталась за Линтоном, но во второй Валентин действовал гораздо увереннее и продемонстрировал свои борцовские навыки. Он имел все шансы одержать досрочную победу удушающим приёмом, но его соперник сумел выбраться из захвата.

Для Молдавского этот успех стал третьим подряд в рамках Bellator. Ранее россиянин взял верх над малоизвестными Эрнестом Джеймсом и Карлом Семанутафой. Не исключено, что в будущем его ждёт поединок с одним из претендентов на чемпионское звание.

Очередную победу одержал Анатолий Токов. Уже на 37-й секунде второго раунда он заставил сдаться бывшего бойца UFC Джеральда Харриса и продлил свою беспроигрышную серию до четырёх поединков подряд. Как признался представитель средней весовой категории, в будущем он надеется встретиться с действующим чемпионом Гегардом Мусаси.

«Как я вижу этот бой? Он может закончиться как в первом раунде, так и в пятом. Гегард очень хорошо борется. Но и я могу попасть или задушить его. Это будет очень напряжённый и интересный поединок, потенциально самый большой и важный в моей карьере», — цитирует Токова MMA Junkie.

Достижение Хардена и провал Джеймса

В НБА главным героем выходных стал Джеймс Харден. Защитник «Хьюстон Рокетс» проводит очередной впечатляющий сезон и второй год подряд претендует на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. В матче с «Сан-Антонио Спёрс» спортсмен вновь продемонстрировал свои атакующие навыки и помог коллективу одержать третью победу подряд дома. При этом сам атлет по прозвищу Борода повторил личный и клубный рекорды результативности, записав на свой счёт 61 очко.

Феноменальная меткость Хардена позволила ему во второй раз в сезоне набрать 60 и более очков за матч. Ранее лишь трём игрокам удавалось достичь подобного результата более одного раза за регулярный чемпионат — Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Майклу Джордану.

В общем счёте Харден в третий раз за карьеру записал на свой счёт более 60 очков. Это позволило ему сравняться по данному показателю с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Элджином Бэйлором. Больше лишь у вышеназванной троицы: в активе Джордана значится четыре подобных встречи, Брайанта — шесть. Лидирует Чемберлен, который за свои 15 сезонов в сильнейшей лиге мира 32 раза преодолевал данную планку.

Помимо прочего, Харден вышел на 10-е место в истории НБА по количеству реализованных бросков из-за дуги. В игре с «Сан-Антонио» он попал девять из 13 трёхочковых бросков и довёл их общее количество до 1979. Учитывая скорострельность Джеймса, уже в ближайшее время он может подняться на девятую строчку. От бывшего разыгрывающего «Нью-Джерси Нетс» Джейсона Кидда его отделяет всего девять точных попаданий.

Для Леброна Джеймса нынешний сезон обернулся разочарованием. В 2018 году Король впервые покинул Восток и перешёл в команду Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс». Однако первый год в новом коллективе получился неудачным: за десять встреч до окончания регулярного чемпионата его коллектив потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

Если для самого клуба не в новинку преждевременно завершать сезон (с 2014 года «Лейкерс» ни разу не сражались за Кубок Ларри О’Брайена), то для Джеймса это ознаменовало конец впечатляющей серии. В последний раз Леброн не попадал в плей-офф 14 лет назад. Тогда он выступал за «Кливленд Кавальерс» и проводил свой второй сезон в НБА.