«Использовал автомобиль в качестве оружия»: валлийский футболист обвиняется в причинении увечий 11 подросткам

В Уэльсе начались слушания по делу футболиста местного «Маргэма» Ли Тэйлора. Он обвиняется в нападении на группу людей, попытке нанесения вреда здоровью и опасном вождении. Инцидент произошёл в апреле прошлого года. После матча любительской лиги с «Корнелли» игрок на своём автомобиле протаранил толпу болельщиков в возрасте от 14 до 18 лет. 11 из них получили повреждения разной степени тяжести и были вынуждены обратиться в госпиталь. Сам спортсмен отрицает свою вину.

В суде города Ньюпорт состоялись первые слушания по делу футболиста Ли Тэйлора, выступающего за команду любительской лиги Южного Уэльса «Маргэм». Спортсмен обвиняется в 23 эпизодах правонарушений, в том числе в нападении и нанесении вреда здоровью людей, а также в опасном вождении

«В общей сложности из-за поведения обвиняемого пострадали 11 человек. По нашему мнению, въезжая в группу молодых людей, он использовал свой автомобиль в качестве оружия», — приводит слова прокурора Кристофера Риса WalesOnline.

Инцидент произошёл в апреле 2018 года в Северном Корнелли сразу после матча между местным коллективом и «Маргэмом», завершившемся в пользу хозяев со счётом 5:0. По версии следствия, уже во время встречи, на которой присутствовали около 30—40 болельщиков, некоторые из них начали подшучивать над футболистами гостевой команды.

После финального свистка фанаты собрались возле раздевалок, и оскорбления стали носить взаимный характер. По словам очевидцев, это вывело Тэйлора из себя. Он начал угрожать молодым людям, а затем направился к своему автомобилю BMW. Спортсмен въехал на нём в группу болельщиков, преимущественно состоявшую из подростков.

«Обвиняемый сел в транспортное средство, чья передняя часть была направлена в сторону болельщиков, завёл мотор и поехал в их направлении. Он снёс их словно кегли в боулинге. Это был ужасающий инцидент», — заключил Рис.

Однако на этом футболист не остановился. Он заехал на газон, чтобы догнать убегавших от него двух молодых людей. В этот момент его попытался остановить один из пострадавших, получивший повреждения после первого удара автомобиля.

«Я хотел разбить окно и открыть дверь со стороны пассажирского сиденья. Остановить его, чтобы он больше не причинил никому вред. Он использовал машину как оружие», — рассказал 18-летний Эван Басби.

В качестве доказательств к делу был приложен ряд улик, в том числе фотографии и видеозаписи с места преступления, а также заключения экспертов. На одном из снимков присутствовала машина Тэйлора с повреждённым лобовым стеклом. Предполагается, что ущерб был нанесён в ходе преступления.

В итоге 11 молодых людей получили повреждения различной степени тяжести и были вынуждены обратиться в больницу. Самому младшему из пострадавших на момент инцидента было 14 лет. Во время слушания были приведены показания жертв, многие из которых не только были травмированы, но и крайне напуганы, когда увидели, что автомобиль движется с большой скоростью в их направлении. Некоторые из них описывали скрежет шин, звук мотора и крики.

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Кроме того, в ходе расследования были опрошены и свидетели происшествия, по воле случая оказавшиеся недалеко от стадиона. Некоторые из них предоставили следствию видеозаписи, на которых запечатлены действия Тэйлора, а также их последствия.

Сообщается, что футболист вышел из автомобиля, и между ним и Басби завязалась потасовка. Затем он вернулся за руль и скрылся с места преступления. Представители правоохранительных органов вскоре обнаружили его дома и выдвинули ему обвинения.

При этом игрок «Маргэма» категорически не признаёт свою вину. Сторона защиты настаивает на иной формулировке обвинения — нанесение увечий по неосторожности.

В ходе допросов Тэйлор предоставил свою версию произошедшего. По его словам, один из подростков оскорбил его, а затем взобрался на капот его автомобиля для того, чтобы спровоцировать драку. При этом потасовку с Басби он не помнит.

Футболист также отметил, что толпа постоянно провоцировала его. Часть болельщиков проследовала за ним на парковку и якобы хотела устроить драку, окружив BMW. Однако никто из свидетелей данный факт не подтвердил.

Руководство «Корнелли» резко осудило произошедшее. По словам представителя команды Джо Джонса, местное население не привыкло сталкиваться с такого рода насилием.

«Это было плохо. Это не то, что ты ожидаешь увидеть во время футбольного матча», — цитирует Джонса Daily Mail.

Слушания по делу Тэйлора продолжатся в ближайшие две недели. По их истечению будет вынесен окончательный приговор.