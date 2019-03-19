«Осуждаем такое отвратительное поведение»: «Челси» заявил о проявлении расизма со стороны украинских фанатов

«Челси» подал в УЕФА жалобу на расистское поведение со стороны фанатов киевского «Динамо» во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Группа украинских болельщиков оскорбляла темнокожего нападающего лондонцев Каллума Хадсона-Одои, имитируя крики обезьян. В английском клубе назвали этот поступок отвратительным и пообещали содействовать УЕФА в расследовании инцидента.

«Ожидаем, что УЕФА проведёт тщательное расследование»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Челси» борьбы не получилось. На глазах у 68 тыс. зрителей, собравшихся на стадионе «Олимпийский» в столице Украины, лондонцы отправили в ворота хозяев пять безответных мячей и уверенно прошли дальше. При этом в первой встрече подопечные Маурицио Сарри также разгромили соперника — 3:0.

Принять с честью такой результат сумели не все украинские болельщики. Многие из них покинули арену уже в перерыве, так как в первом тайме бело-голубые пропустили трижды. Оставшиеся повели себя некорректно.

Уже после окончания матча стало известно, что темнокожий нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои в последние минуты игры подвергся оскорблениям по расовому признаку. Группа фанатов, расположившаяся в угловом секторе «Олимпийского», оскорбила футболиста: начала ухать, изображая обезьян.

Незадолго до этого Хадсон-Одои забил пятый мяч в ворота «Динамо», а чуть раньше отметился результативной передачей.

Футболист решил не оставлять расистскую выходку без внимания и рассказал о ней капитану команды Сесару Аспиликуэте, а тот пожаловался главному судье матча Тобиасу Штилеру. Это было важно, поскольку арбитр занёс эпизод в официальный протокол.

Руководство «Челси» обратилось к присутствовавшему на арене делегату УЕФА. Об эпизоде сообщили лично президент клуба Брюс Бак и клубный секретарь Дэвид Бэрнард.

В понедельник же пресс-служба лондонцев подтвердила подачу жалобы в УЕФА.

«Мы можем подтвердить сообщение о расистских выкриках в адрес одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой части болельщиков. Мы искренне осуждаем такое отвратительное поведение. Ожидаем, что УЕФА проведёт тщательное расследование, и будем помогать в этом», — говорится в специальном заявлении.

Сам Хадсон-Одои спустя несколько дней был впервые вызван в сборную Англии.

Избиение на трибунах и неонацистские баннеры

Между тем этот расистский скандал стал далеко не первым, в котором оказались замешаны фанаты киевского «Динамо». Предыдущий также имел место во время домашнего матча с «Челси» на том же стадионе «Олимпийский». В 2015-м команды попали в одну группу в Лиге чемпионов, и прямо во время игры в столице Украины на трибунах были избиты несколько темнокожих болельщиков.

Позже выяснилось, что это были студенты одного из местных вузов. Некоторые пытались заступиться за них, но их тоже избили. Видео инцидента разошлось по сети. УЕФА возбудил дисциплинарное дело против «Динамо».

В руководстве киевлян случившееся назвали намеренной провокацией в отношении клуба. А на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко отмечалось, что в инциденте якобы виновата Россия.

«За последними провокациями на матче «Динамо» — «Челси» тропа ведёт в Россию с целью создать скандальную ситуацию и обвинить Украину в расизме. Не может страдать Украина, страдать мир футбольных болельщиков и зрители, страдать репутация страны», — заявил Порошенко.

В УЕФА к президенту не прислушались и подвергли клуб серьёзным санкциям: бело-голубые вынуждены были провести два домашних еврокубковых матча без зрителей, а также заплатить штраф размером в €100 тыс.

А годом ранее фанаты киевлян в домашних матчах Лиги Европы с «Бордо» и «Эвертоном» вывешивали на трибунах баннеры неонацистского характера и устраивали беспорядки. За эти нарушения клуб был наказан закрытием секторов, а также штрафом.

Учитывая не самую лучшую репутацию «Динамо», клуб в очередной раз может быть серьёзно наказан. УЕФА жёстко относится к любым проявлениям расизма и национализма. В лучшем случае бело-голубые отделаются закрытием сектора, где присутствовали провинившиеся фанаты, о чём говорится в статье 14 Дисциплинарного регламента:

«Если один или больше членов ассоциации или болельщиков клуба поведут себя так, как описано в пункте 1 (оскорбления человека по цвету кожи, расовому, религиозному или этническому признаку), то ответственная сторона будет наказана минимум частичным закрытием трибун».

Кроме того, вполне возможно, что «Динамо» вновь придётся проводить ближайшие домашние игры еврокубков без зрителей и выплачивать внушительный штраф.