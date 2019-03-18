«Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо»

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Лондонский «Челси» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проявление расизма в адрес полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо».
«Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление английского клуба.

«Мы можем подтвердить сообщение о расистских выкриках в адрес одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой части болельщиков. Мы искренне осуждаем такое отвратительное поведение», — говорится в сообщении коллектива.

Отмечается, что инцидент произошёл во втором тайме матча. Хадсон-Одои рассказал об этом капитану своей команды Сесару Аспиликуэте, а тот сообщил главному арбитру и указал на сектор, с которого доносились выкрики. 

На данный момент УЕФА расследует дело.

Встреча завершилась победой «Челси» со счётом 5:0.

Ранее УЕФА отреагировал на скандальное заявление Погребняка.

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