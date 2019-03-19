В Уэльсе состоялись слушания по делу въехавшего на автомобиле в толпу болельщиков футболиста

Короткая ссылка
В Уэльсе прошли слушания по делу футболиста команды «Маргэм» Ли Тейлора, который на автомобиле протаранил толпу болельщиков «Корнелли» после разгромного поражения в очном матче со счётом 0:5.
В Уэльсе состоялись слушания по делу въехавшего на автомобиле в толпу болельщиков футболиста
  • Gettyimages.ru

«В общей сложности из-за поведения обвиняемого пострадали 11 человек. По нашему мнению, въезжая в группу молодых людей, он использовал свой автомобиль как оружие», — приводит слова прокурора Кристофера Риса WalesOnline.

Тейлор обвиняется в опасном вождении, попытке нанесения вреда здоровью людей и нападении. При этом сам спортсмен отрицает вину.

«Обвиняемый сел в транспортное средство, чья передняя часть была направлена в сторону болельщиков, завёл мотор и поехал в их направлении. Он снёс их словно кегли в боулинге. Это был ужасающий инцидент», — заключил Рис.

Инцидент произошёл год назад. Отмечается, что фанаты «Корнелли» смеялись над игроком после матча, после чего Тейлор въехал в толпу на своём автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Англии арестовали подростка за расистское оскорбление футболиста «Хаддерсфилда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить