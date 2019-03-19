В Уэльсе состоялись слушания по делу въехавшего на автомобиле в толпу болельщиков футболиста
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«В общей сложности из-за поведения обвиняемого пострадали 11 человек. По нашему мнению, въезжая в группу молодых людей, он использовал свой автомобиль как оружие», — приводит слова прокурора Кристофера Риса WalesOnline.
Тейлор обвиняется в опасном вождении, попытке нанесения вреда здоровью людей и нападении. При этом сам спортсмен отрицает вину.
«Обвиняемый сел в транспортное средство, чья передняя часть была направлена в сторону болельщиков, завёл мотор и поехал в их направлении. Он снёс их словно кегли в боулинге. Это был ужасающий инцидент», — заключил Рис.
Инцидент произошёл год назад. Отмечается, что фанаты «Корнелли» смеялись над игроком после матча, после чего Тейлор въехал в толпу на своём автомобиле.
Ранее сообщалось, что в Англии арестовали подростка за расистское оскорбление футболиста «Хаддерсфилда».