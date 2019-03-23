Сноубордист Соболев выиграл общий зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах

Российский сноубордист Андрей Соболев победил в зачёте Кубка мира в параллельных дисциплинах по результатам сезона-2018/19.

Соболев набрал 4625 очков в зачёте параллельного и параллельного гигантского слалома, второе место у словенца Тима Мастнака (4116), третьим стал итальянец Роланд Фишналлер (3989,40).

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге в соревнованиях в параллельном слаломе Андрей Соболев завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что сноубордист Мамаев выиграл золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде.