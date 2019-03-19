Свидание с супругой, поздравление от Дзюбы и чайник в подарок: как Кокорин отметил своё 28-летие в СИЗО

Арестованный по обвинению в хулиганстве Александр Кокорин отметил своё 28-летие в СИЗО. В день рождения футболист «Зенита» провёл часовое свидание с супругой Дарьей Валитовой и получил электрический чайник в подарок от родителей. Кроме того, спортсмена поздравили его партнёры по «Зениту» Артём Дзюба и Юрий Лодыгин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в следственном изоляторе на протяжении пяти с половиной месяцев. Футболисты, обвиняемые в нападении на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, уже успели встретить Новый год в «Бутырке», а весной отметили ещё один праздник. 19 марта форварду «Зенита» исполнилось 28 лет.

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В канун праздника Кокорин признался, что не планирует отмечать день рождения в СИЗО. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«Единственное, на что он надеется, — позвонить близким и родственникам. Соответствующее разрешение от следователя у него есть. Александр не просил подарков, но был бы рад, если бы ему принесли торт. Есть нюанс, кондитерское изделие должно соответствовать разрешённым нормам передачи продуктов питания», — цитирует Мельникова «Чемпионат».

Однако в итоге Кокорин смог не только позвонить семье, но и увидеться с женой. Футболисту было разрешено провести часовое свидание со своей супругой Дарьей Валитовой. Кроме того, он получил несколько подарков от родственников и адвокатов.

«Мы все его поздравили. Утром жена была на свидании, мы заходили. Из подарков в основном сладкое. Родители передали ему электрочайник, администрация и заключённые поздравили», — цитирует РИА Новости адвоката спортсмена Андрея Ромашова.

Впоследствии супруга форварда «Зенита» опубликовала сообщение на своей странице в социальной сети Instagram. В нём она ещё раз поздравила своего мужа с днём рождения и пожелала ему оставаться сильным.

«Мы всегда рядом. Всё наладится и будет хорошо. Мы очень скучаем и ждём тебя», — говорится в сообщении Валитовой.

Помимо супруги, к Кокорину обратились его партнёры по «Зениту». Так, форвард Артём Дзюба и голкипер Юрий Лодыгин опубликовали слова поздравления в социальных сетях.

«С днём рождения, Хрю!», — написал капитан сборной России.

Помимо коллег-футболистов, официальные слова поздравления опубликовала и пресс-служба «Зенита». В Twitter-аккаунте клуба появилась фотография Кокорина, а также короткая подпись.

«Александру Кокорину — 28! С днём рождения!» — поздравили Кокорина в клубе.

Поздравляем с днём рождения Александра Кокорина! pic.twitter.com/ls58zAmGG3 — Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.

Про 28-летие спортсмена не забыли в национальной команде России, в составе которой Кокорин провёл 48 матчей и забил 12 мячей. Сообщение появилось в Twitter сборной за несколько часов до её вылета в Бельгию, где 21 марта она проведёт важнейший матч в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

«Поздравляем с днём рождения Александра Кокорина!» — гласит подпись под фотографией спортсмена в футболке национальной команды страны.

Gолузащитник «Краснодара» Павел Мамаев также поздравил Кокорина с днём рождения. Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«У Мамаева всё нормально и позитивно, занимается спортом. Сегодня имел возможность поздравить коллегу по несчастью с днём рождения, поскольку все адвокаты были у своих подзащитных. Сделал это так, как посчитал необходимым. Сейчас мы просто ждём решения», — сказал Бушманов.

В день рождения появилась новость о передаче уголовного дела футболистов в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщил Ромашов. В случае утверждения обвинительного заключения, оно будет направлено по подсудности в Пресненский суд Москвы, который в течение 14 дней будет обязан назначить предварительные слушания. Согласно закону, по их итогам срок ареста спортсменов может быть продлён на срок до шести месяцев.

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Подобное решение суда может нанести серьёзный вред здоровью Кокорина, который на протяжении нескольких месяцев мучается от болей в прооперированном колене. Ранее адвокаты футболиста уже пытались организовать визит доктора «Зенита» к Александру, однако этого пока не произошло.

«Врачи из «Зенита» Кокорина так и не посещали. Я связался с адвокатами Александра, а именно с Андреем Ромашовым. Попросил оперативно направить необходимые обращения как в прокуратуру, так и в следствие с просьбой принять процессуальное решение о доступе медицинского работника футбольного клуба и предоставить информацию ОНК Москвы», — сказал Мельников.

Он заверил, что готов всячески содействовать в данном вопросе, чтобы в ближайшее время организовать визит врача в СИЗО №2 Москвы.

«Ранее Александр заявлял нам, что после проведения операции клубные врачи занимались вопросами, связанными с его восстановлением. Они знают его травму, как никто другой. Они нужны ему для получения квалифицированной медицинской помощи. Не сомневаюсь, что прокуратура как орган, который должен следить за исполнением законов, займёт конструктивную позицию», — заключил Мельников.