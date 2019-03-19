Жена Кокорина навестила футболиста в СИЗО в его день рождения
- РИА Новости
«Когда мы сидели, к нам постоянно подходили и поздравляли представители администрации и следственного изолятора», — цитирует Ромашова телеканал «360».
По словам адвоката, игрока также поздравили коллеги-футболисты и жена, которая приехала его навестить в изолятор. Ромашов добавил, что дело Кокорина уже изучает прокуратура.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.
Ранее в ОНК рассказали, как Кокорин хочет отметить свой день рождения.