Неповторимое достижение: как российские фигуристы выиграли всё золото ЧМ 20 лет назад

Ровно 20 лет назад, 27 марта в Хельсинки завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Выступавшие на нём российские спортсмены вписали свои имена в историю. Алексей Ягудин, Мария Бутырская, пара Елена Бережная — Антон Сихарулидзе и танцевальный дуэт Анжелика Крылова — Олег Овсянников собрали всё золото турнира. Ни разу до и после этого ни одной стране не удавалось повторить это достижение.

С 1952 года танцы на льду вошли в программу чемпионатов мира по фигурному катанию, а с 1976-го — Олимпийских игр, став четвёртой официальной дисциплиной в этом виде спорта. После этого за всю историю обоих турниров представителям одной страны лишь единожды смогли взять медали сразу во всех четырех дисциплинах. Ровно 20 лет назад это удалось российским фигуристам на ЧМ 1999 года.

После Олимпиады в Нагано сложилась уникальная ситуация — все обладатели золотых медалей, три из которых достались россиянам, решили уйти из спорта. Илья Кулик, Тара Липински, пары Оксана Казакова — Артур Дмитриев и Оксана Грищук — Евгений Платов освободили дорогу новым звёздам фигурного катания. Подхватить их знамя мог кто угодно, но с начала нового сезона больше других о себе заявляли именно российские фигуристы.

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Даже в самой проблемной для россиян дисциплине, женском одиночном катании, наметился перелом. Вместе с Липински о своём уходе объявили два других призёра Олимпиады — американка Мишель Кван и китаянка Чэнь Лу. А ведь только этим троим фигуристкам проиграли в Нагано Мария Бутырская и Ирина Слуцкая, так что они имели полное право занять их место. Да и перед юной Еленой Соколовой, удостоившейся тогда седьмого места, начали открываться новые горизонты.

В остальных дисциплинах также присутствовали высококлассные фигуристы из России, от которых можно было ждать больших побед. В мужском катании их даже прибавилось — в тот момент начиналась эра Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, но при этом не сказал своего последнего слова Алексей Урманов. В парах и танцах все взоры болельщиков устремились на дуэты Елена Бережная — Антон Сихарулидзе и Анжелика Крылова — Олег Овсянников. Именно им в первую очередь хотелось разменять серебро Нагано на что-то большее.

Успехи на турнирах серии Гран-при подарили российским болельщикам повод помечтать о триумфе и на чемпионате мира. Более того, четыре победы из четырёх возможных были отрепетированы на чемпионате Европы в Праге, где иностранцам вообще достались лишь три медали из 12. Да и то, если бы Бережная не заболела после короткой программы, то она и Сихарулидзе вполне могли взять еще одно призовое место, а то и поспорить с Марией Петровой и Алексеем Тихоновым за золото.

Но все карты спутал финал Гран-при, который в то время проходил не в декабре, а в марте, буквально за несколько дней до главного турнира сезона. Соревнования в Санкт-Петербурге наглядно показали, что доминировать на мировой арене российским фигуристам будет трудно.

Бережная, снова заболев, наделала множество ошибок, и впервые за сезон её пара с Сихарулидзе потерпела поражение — победа досталась китайцам Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо, будущим олимпийским чемпионам 2010 года. Падений не избежали Бутырская и Слуцкая, так что золото и статус фаворитки перешло Татьяне Малининой, представлявшей Узбекистан.

Крылова и Овсянников, хотя и победили, своим смелым танцем обитателей джунглей не убедили в том, что превосходят французов Марину Анисину и Гвендаля Пейзера. Только в мужском катании два действующих ученика Алексея Мишина и один бывший были наголову выше всех.

Этому турниру предшествовала ещё одна шокирующая новость, которая решительно меняла расклад сил в фигурном катании. Мишель Кван передумала уходить из спорта и возобновила карьеру. Поражение на Олимпиаде не позволило ей реализовать весь коммерческий потенциал своего имени, так что американка решила предпринять вторую попытку стать лучшей из лучших.

Первый комплект медалей чемпионата мира 1999 года разыгрывали пары. В короткой программе уверенно победили Бережная и Сихарулидзе — они и сами откатались чисто, и ошибка Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо помогла получить задел. К остальным российским парам судьи отнеслись чрезвычайно строго: Мария Петрова и Алексей Тихонов стали пятыми, а Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин — седьмыми. Впрочем, оба дуэта дебютировали на чемпионатах мира и их успехи были ещё впереди.

Произвольный прокат едва не перечеркнул надежды учеников Тамары Москвиной. Бережная упала на двойном акселе, а китайцы никаких ошибок не допускали. Однако судьи всё-таки поставили российскую пару на первое место — в артистизме и идеальном исполнении чисто парных элементов Бережная и Сихарулидзе по-прежнему были лучшими, а Шэнь и Чжао этому только учились.

Кстати, россияне тогда пошли на маленькую хитрость — в те времена песни в прокатах были запрещены, но они обошли правила, выбрав красивую музыку с вокалом без слов. На судей это не могло не произвести дополнительное впечатление. Бережная и Сихарулидзе выиграли второй и последний титул чемпионов мира, а через три года их ждало золото Олимпиады.

Следующими награды разыгрывали мужчины, вокруг которых не утихала тема четверных прыжков — в то время они ещё были событием крайне редким, а потому становились надёжным аргументом в споре за медали. Современным болельщикам сложно это представить, но тогда шёл лишь первый сезон, когда мужчинам было разрешено прыгать четверные в короткой программе — раньше это считалось излишеством.

Первопроходцем в этом направлении когда-то был Урманов. Но 25-летний фигурист, продолжавший выступать на фоне былых травм, в Хельсинки уже отказался от своё главного оружия. Но им воспользовались молодые Ягудин и Плющенко. Оба они хорошо исполнили четверные в квалификации и завладели небольшим преимуществом — результаты отбора тогда ложились в итоговую оценку, и позволить себе выступить вполсилы никто не мог.

В короткой программе россияне не стали крутиться четыре раза — все приберегли силы на следующий день. Плющенко выступил без всяких нареканий и занял первое место, Ягудин допустил одну помарку и стал вторым. Урманов сдвоил второй прыжок в комбинации и автоматически выбыл из дальнейшей борьбы за медали — прежняя судейская система не оставляла шансов ликвидировать большие отставания.

Закрывать произвольную программу выпало Плющенко. И хотя в то время считалось большой удачей получить последний номер, 16-летнему фигуристу это не помогло. Когда он вышел на лёд, зрители уже требовали золота для Ягудина. Действующий чемпион выступил идеально и всем видом показал, что выступал через мучившую целый год боль.

Плющенко такого накала борьбы не выдержал и зацепил лёд рукой, дав повод судьям наградить золотом Ягудина. Когда это произошло, случилось невероятное — комментатор и олимпийский чемпион Робин Казинс упал на колени перед тренером Ягудина Татьяной Тарасовой, а та встала на колени в ответ.

Третьей дисциплиной в очереди были танцы на льду, в которых необходимо было показывать целых четыре разных номера — такими суровыми в те времена были правила. Анжелика Крылова и Олег Овсянников выиграли оба обязательных танца, но неожиданно уступили Анисиной и Пейзера в оригинальном вальсе и потеряли лидерство перед произвольным танцем.

Перед четвёртым выходом на лёд Крылову и Овсянникова ждала приятная новость — по итогам судейской жеребьёвки в панель арбитров не вошёл представитель Франции, а российский рефери был на месте. Впрочем, сама пара в то время наверняка думала не об этом, а о том, как исполнить заметно усложнившийся с финала Гран-при «дикарский» танец, да ещё и под слегка изменённую музыку.

Анжелика и Олег справились с задачей и закрыли состязания. Настало томительное время ожидания оценок, и в это время по «Хартвалл-Арене» прошёл гул — россияне одержали победу с разницей всего в один голос. К слову, для пары это были последние соревнования — из-за травмы Крыловой дальше дуэт выступал только в шоу.

Впечатления от победы омрачил быстро разлетевшийся слух, что золото действующим чемпионам мира досталось в результате сговора. Якобы сотрудник, отвечавший за электронную систему подсчёта баллов, придержал оценку китайского арбитра и позволил ему отдать свой голос, когда выбирать оставалось только между французским и российским дуэтами. Но позднее эта информация не подтвердилась.

Мир фигурного катания словно оказался не готов к третьей победе россиян. Каким же тогда стало потрясение, когда на турнире осталась только произвольная программа у женщин, а лидерство к тому моменту захватила Мария Бутырская. Её основная соперница Мишель Кван отлично выступила в квалификации, но в короткой программе упала с акселя и откатилась на четвёртое место.

Ошибались тогда и другие, а Бутырская никаких нареканий не вызвала и впервые заставила задаться всех вопросом — выиграет ли российская девушка, наконец, чемпионат мира? 20 лет назад это казалось почти невозможным. Ходили даже разговоры, что в СССР и России предпочитали «сдавать» золото в женском катании ради танцев на льду.

Но в итоге ответ на этот вопрос был дан положительный. Хотя Бутырская и слыла фигуристкой, которая прекрасно выступает только на тренировках, а на соревнованиях чересчур нервничает, в Хельсинки она была образцом спокойствия, стабильности и уверенности в себе. Достаточно привести в пример один эпизод из произвольной программы — собственный тренер Елена Чайковская кричала Бутырской, чтобы она не прыгала второй тройной риттбергер и не подвергала риску почти обеспеченное золото. Но спортсменка всё равно исполнила прыжок чисто, как и все предыдущие. Соперницы о таком и мечтать не могли, и отдать победу кому-то кроме Бутырской стало просто невозможно.

В первый и последний раз одна страна выиграла четыре золота в фигурном катании на мировом турнире. Это кажется невозможным сейчас, это казалось невозможным и тогда. Ведь именно в 90-е годы XX века спортивная общественность России сокрушалась из-за того, что лучшие тренеры уехали работать за рубеж, а спортсмены получили возможность менять гражданство и активно этим пользовались. Но перед тем, как глобализация изменила лицо всего фигурного катания навсегда, российским спортсменам удалось совершить неповторимый подвиг.