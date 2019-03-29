«Очень глупая история»: что известно о травме фигуристки Загитовой на чемпионате России

Фигуристка Алина Загитова выступала на декабрьском чемпионате России с ожогом правой лодыжки. Об этом заявили поклонники спортсменки, опубликовав в социальных сетях фотографию, подтверждающую их заявление. Ранее эту информацию подтвердил хореограф Даниил Глейхенгауз. По его словам, причиной повреждения стал неудачно сделанный компресс с противовоспалительным препаратом.

«Сложно представить, каково ей было»

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая победительницей недавно завершившегося в японской Сайтаме чемпионата мира, выступала на декабрьском первенстве России с серьёзным ожогом лодыжки. Фотографии травмы появились в одном из её фан-сообществ в социальных сетях. На них виден сильный нарыв на коже и воспаление. По словам болельщиков, сама спортсменка подтвердила, что на снимках изображена её правая нога.

«Мы помним слова Даниила Марковича (Глейхенгауза, хореографа, работающего с группой Этери Тутберидзе. — RT) об ожоге Алины. В этом посте опубликованы его фотографии. Сложно представить, каково ей было тренироваться и соревноваться. Комментарии здесь излишни. Но она прошла через это с достоинством. Наш герой!», — главит подпись под фотографией.

После показательных выступлений в рамках чемпионата России в Саранске наставник действительно рассказывал о проблемах с ногой, которые возникли у его подопечной.

«Алина в очередной раз доказала, что она боец. У неё настоящий спортивный характер, без него олимпийскими чемпионками не становятся. Хочу верить, что о серьёзном повреждении связок речи не идёт, это рана на ноге. На самом деле, история очень глупая», — заявил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Специалист рассказал, что именно привело к появлению столь серьёзного ожога. Загитова вместе со своей бабушкой прикладывали к лодыжке компресс с димексидом, лекарственным препаратом, обладающим противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Чаще всего его применяют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Для наибольшего эффекта лекарство рекомендуется держать не больше получаса в день. Однако спортсменка передержала его на коже, что и стало причиной травмы.

Напомним, что на первенстве России нынешнего сезона Загитова стала лишь пятой. Она лидировала после короткой программы, опережая ближайшую преследовательницу Александру Трусову на 5,66 балла.

Однако произвольная программа сложилась для неё менее успешно. Фигуристка сорвала сразу несколько прыжков и в итоге уступила первую строчку 14-летней Анне Щербаковой.

Ни до турнира, ни после него Загитова не говорила о том, что испытывает проблемы со здоровьем. При этом многие эксперты предположили, что основной причиной неудачи стал психологический барьер, возникший после громкой победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В то же время были и те, кто открыто критиковал спортсменку, отмечая, что её время прошло.

«Медали в прямом смысле дались потом и кровью»

После появления фотографии ожога в интернете многочисленные поклонники фигуристки стали выражать ей слова поддержки, предполагая, что именно травма стала причиной неудачного выступления. Некоторые из них восхитились её мужеством и нежеланием пропускать важный старт.

«Это для нас может показаться не очень серьёзным. Лёг на диван и даёшь покой ноге. А ей с этим каждый раз нужно было тренироваться, не давая ране заживать. Алина вызывает уважение!» — написал один из пользователей социальных сетей.

По словам другого болельщика, он сразу обратил внимание на то, что с Загитовой что-то не в порядке.

«Я ещё на предыдущих соревнованиях заметил, как она прихрамывала. С такими ранами не то что прыгать — ходить больно. А Алина не снялась с турнира, чтобы заработать путёвку на чемпионат мира. Так что эти медали в прямом смысле дались потом и кровью», — восхитился он.

Одна из главных соперниц Загитовой, россиянка Евгения Медведева, получила растяжение мышц бедра после короткой программы на чемпионате мира в Японии. К чести двукратной серебряной призёрки Олимпийских игр 2018 года, она рассказала о своей травме лишь после окончания турнира. Кроме того, спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором она проходит процедуру массажа.

В настоящее время обе фигуристки выступают в ледовом шоу Stars on Ice, проходящем в Японии.