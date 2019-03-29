«Знала, что Орсер не будет ломать Женю»: Роднина о Медведевой, итогах ЧМ и проблемах мужского катания

Завоевание бронзовой медали на ЧМ по фигурному катанию доказало, что Евгения Медведева не совершила ошибку, сменив тренера. Такого мнения придерживается трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Кроме того, спортсменка отметила, что паре Евгения Морозова — Владимир Тарасов не хватает чувства стиля, и заявила, что проблемы у одиночных фигуристов связаны с долгим доминированием Евгения Плющенко.

Об итогах ЧМ по фигурному катанию

Подводя итоги чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме на пресс-конференции в издательстве «Советского спорта», прославленная фигуристка призналась, что особо пристально наблюдала за соревнованиями среди спортивных пар. При этом главным положительным итогом Роднина назвала возвращение к работе известного тренера Тамары Москвиной.

«Конечно же, для меня самый важный вид — это парное катание. Безусловно, здорово, что сразу две наших пары оказались на пьедестале. Мы должны радоваться такому результату. Но больше всего меня радует тот факт, что к активной тренерской работе вернулась Тамара Москвина, ведь конкуренция внутри сборной способствует росту всех спортсменов», — заявила прославленная фигуристка.

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Давая оценку выступлению российских фигуристов на ЧМ, олимпийская чемпионка начала с серебряных призёров турнира Евгении Морозовой и Владимира Тарасова. Роднина отметила их подготовку, однако акцентировала внимание на том, что дуэту не хватает чувства собственного стиля.

«Ребята очень чисто и хорошо катаются, пара подобрана хорошо, но не хватает химии. Да, всё честно, все технично, но складывается впечатление, что спортсмены до сих пор не нашли свой стиль и не понимают, какие им подходят программы. Сейчас все владеют тяжёлыми элементами, поэтому основополагающим для победы становится именно художественная составляющая», — подчеркнула Роднина.

Также, по мнению десятикратной чемпионки мира, второй российский дуэт (Наталья Забияко и Александр Энберт) способен совершить качественный скачок в своём катании. Третьей же паре — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому — по словам прославленной спортсменки не хватило опыта.

«Энберт и Забияко превзошли свой уровень. Уверена, это именно та пара, которая в ближайшее время начнёт активно прогрессировать. Что касается нашего третьего дуэта, всё чисто, замечательное катание, но пока не хватает опыта. Детский сад», — резюмировала Роднина.

Об Алине Загитовой и конкуренции с Медведевой

Комментируя итоги прошедшего сезона, Роднина не обошла стороной тему противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Десятикратная чемпионка мира отметила, что соперничество не мешает спортсменкам развиваться и прогрессировать, и вспомнила ОИ в Пхёнчхане, где Загитова впервые смогла обойти на пьедестале подругу по группе Этери Тутберидзе.

«Когда они тренировались вместе, их это наоборот подогревало. Просто после Олимпиады многие спортсмены «западают». Раньше тоже такое случалось. Когда первые номера уходят — на первый план выходят вторые. Конкуренция девочкам помогала, но обе были в тяжёлом физическом и эмоциональном состоянии. Особенно Женя. Она заранее шла в олимпийский сезон после травмы и понимала, что не сможет прыгать один из каскадов. Так что она заведомо ехала с упрощённой программой, и это знал тренерский состав. Так что я считаю, что это их просчёт», — отметила прославленная советская спортсменка.

Роднина также дала оценку выступлению Загитовой. По её мнению 16-летняя олимпийская чемпионка смогла справиться с психологическими сложностями и перешла через важный рубеж, выиграв золото ЧМ.

«Алина продемонстрировала стабильность, которой ей так не хватало весь год и выдала в Японии очень серьёзные программы. Она прошла непростой путь, ведь тяжело, будучи вторым номером сборной, вырываться вперёд. Психологическая нагрузка колоссальная. Я как участница десяти чемпионатов мира могу смело сказать, что ничто не сравнится с Олимпиадой. Это был серьёзный удар по девочке, но она справилась. Выиграла честно и по правилам, смогла выстоять», — отметила Роднина.

Об уходе Медведевой от Тутберидзе

Комментируя бронзовую медаль Медведевой, трёхкратная олимпийская чемпионка вновь подчеркнула свою симпатию к фигуристке. Роднина назвала Медведеву одной из своих любимых спортсменок и объяснила, почему ей так нравится Евгения.

«Женя очень интересная личность. С чёткой структурой мышления и правильной оценкой себя. У неё особенный подход к работе. Не просто спасибо тренеру за то, что меня вырастил. Нет. Она знает, что может дать наставнику и что — взять у него», — призналась прославленная фигуристка.

Роднина также затронула тему ухода Медведевой от Этери Тутберидзе. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки юная фигуристка приняла тяжёлое, но верное решение.

«Женя сделала очень непростой шаг после ОИ. Она не могла ежедневно тренироваться в тех условиях, которые сложились. Насколько он был правильным, частично мы получили ответ в этом сезоне. Такой результат впечатляет», — заявила чемпионка.

Кроме того, объясняя психологические последствия от смены тренера, Роднина привела в пример свой уход от Станислава Жука. В 1974 году вместе с партнёром Александром Зайцевым фигуристка перешла к Татьяне Тарасовой.

«Я знаю, что это такое. Тоже уходила от тренера. На ушах тогда стояла вся страна. Но когда я уходила, времена были другие. За нас решение принимал министр обороны. Сейчас же свободы выбора у спортсменов больше. К тому же я была старше, опытнее и взрослее… Но, так или иначе, это катастрофа, колоссальный сдвиг во всей жизни. Считайте, что это болезнь, от которой каждый лечится по-своему», — добавила спортсменка.

В продолжении темы Роднина отметила своё личное знакомство с новым тренером Медведевой и заявила, что не сомневалась в том, что под руководством канадца Брайана Орсера россиянка сможет добиться успеха.

«Была уверенна, что Орсер не будет ничего ломать в Жене. Я знаю его очень хорошо, в отличие от Тутберидзе, которую фактически не знаю совсем. Это тренер, который работает с состоявшимися спортсменами, теми, у кого в определённый момент начинается ломка и поиск стимула двигаться дальше. Увиденное на ЧМ доказало, что Женя — сумасшедший боец», — заявила фигуристка.

О мужском фигурном катании

Анализируя итоги мужского сезона, Роднина отметила выдающиеся результаты японца Юдзуру Ханю и чемпиона мира американца Натана Чэна. По словам Родниной, противостояние двух вышеназванных спортсменов положительно сказывается на популярности фигурного катания во всём мире.

Десятикратная чемпионка мира также отметила выносливость и стабильность Ханю и призналась, что образ жизни 19-летнего Чэна вызывает у неё чувство уважения.

«Он учится в Йельском университете! Это мечта любого успешного американца, и там точно не делают поблажек профессиональным спортсменам. Я работала с Мишель Кван и знаю, как ей было тяжело совмещать учёбу и спорт. У нас же некоторые учились по 15 лет. Там ему таких преференций точно не дают. Возможно, именно учёба в столь серьёзном университете позволяет ему кататься лучше. Он психологически раскован, ведь в его жизни помимо фигурного катания есть и более серьёзные вещи», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Что касается результатов российских фигуристов, Роднина не стала давать им однозначной оценки, но отметила, что проблемы и низкие места на международной арене связаны с тем, что в течении нескольких лет на внутренней арене отсутствовала конкуренция.

«Нашим мальчикам надо начать с головы. Фигурное катание такой вид спорта, что даже с хорошим телом голова должна думать. Мне кажется, в своё время мы допустили ряд ошибок, которые сейчас дают свои плоды. Это в первую очередь связанно с непонятным статусом Плющенко в течении долгого времени… Из-за этого придерживали других ребят. Лидера и чемпиона надо растить. На сегодняшний момент, после ухода Плющенко я не вижу ни одного мальчика с закалкой чемпиона. Да, они хорошие спортсмены. Технически подготовленные. Но видно, что победного духа нет. Это тяжело воспитать», — заявила Роднина.